Ο Λουίς Βιδάλ, πρόεδρος της Ρεκολέτα, μετέτρεψε ένα συνηθισμένο παιχνίδι της Παραγουάης σε ιστορική στιγμή. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας αποφάσισε να δώσει… μόνος του το σύνθημα και να περάσει στον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση με τη Νασιονάλ Ασουνσιόν.

Ο 51χρονος (και 11 μηνών) παράγοντας φόρεσε τη φανέλα της ομάδας του και έγινε ο γηραιότερος παίκτης που κάνει ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Η στιγμή έγινε αμέσως viral, αφού κανείς δεν περίμενε μια τέτοια κίνηση στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Βιδάλ άγγιξε ελάχιστα την μπάλα, αλλά πέτυχε τον στόχο του. Ήθελε να ζήσει το όνειρό του πριν τα 52α γενέθλιά του και το κατάφερε. Η συμμετοχή του έγινε πρώτο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ και έκλεψε την παράσταση από το ίδιο το παιχνίδι.

Το ματς δεν είχε ένταση ούτε φάσεις, αλλά η παρουσία του προέδρου στο χορτάρι έγραψε ιστορία και έδωσε στο Πρωτάθλημα Κλαουσούρα μια από τις πιο απρόσμενες στιγμές της χρονιάς.