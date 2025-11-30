Ο Λουίς Βιδάλ, πρόεδρος της Ρεκολέτα, μετέτρεψε ένα συνηθισμένο παιχνίδι της Παραγουάης σε ιστορική στιγμή. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας αποφάσισε να δώσει… μόνος του το σύνθημα και να περάσει στον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση με τη Νασιονάλ Ασουνσιόν.
Ο 51χρονος (και 11 μηνών) παράγοντας φόρεσε τη φανέλα της ομάδας του και έγινε ο γηραιότερος παίκτης που κάνει ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Η στιγμή έγινε αμέσως viral, αφού κανείς δεν περίμενε μια τέτοια κίνηση στο κορυφαίο επίπεδο.
Ο Βιδάλ άγγιξε ελάχιστα την μπάλα, αλλά πέτυχε τον στόχο του. Ήθελε να ζήσει το όνειρό του πριν τα 52α γενέθλιά του και το κατάφερε. Η συμμετοχή του έγινε πρώτο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ και έκλεψε την παράσταση από το ίδιο το παιχνίδι.
Το ματς δεν είχε ένταση ούτε φάσεις, αλλά η παρουσία του προέδρου στο χορτάρι έγραψε ιστορία και έδωσε στο Πρωτάθλημα Κλαουσούρα μια από τις πιο απρόσμενες στιγμές της χρονιάς.
Δεν θέλουμε να βάζουμε ιδέες σε ντόπιους παράγοντες αλλά εδώ βλέπουμε τον 52χρονο ιδιοκτήτης της Ρεκολέτα να βάζει αλλαγή τον εαυτό του στις καθυστερήσεις ενός αγώνα 1ης κατηγορίας της Παραγουάης!pic.twitter.com/egCpV05LiC
