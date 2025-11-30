Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε αγώνα για το Champions League της Αφρικής, όταν ο Αιγύπτιος διεθνής Τρεζεγκέ, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι!

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Αλ Αχλί και τη μαροκινή FAR Ραμπάτ. Ένας οπαδός της μαροκινής ομάδας εκτόξευσε ένα μαχαίρι προς τον Αιγύπτιο εξτρέμ, προκαλώντας πανικό στον αγωνιστικό χώρο.

Οι παίκτες της Αλ Αχλί προσπάθησαν να δείξουν το επικίνδυνο αντικείμενο στον διαιτητή, αλλά η κατάσταση έγινε ακόμη πιο έντονη όταν ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας προσπάθησαν να το αποκρύψουν. Ένα βίντεο δείχνει μάλιστα έναν από αυτούς, φορώντας φανέλα αναπληρωματικού, να αρπάζει το μαχαίρι και να το κρύβει μέσα στο σορτσάκι του, με στόχο να μην καταγραφεί από τους διαιτητές.