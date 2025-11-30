Το Δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα πρέπει να καταβληθεί έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθώς η 21η Δεκεμβρίου πέφτει Κυριακή. Η πληρωμή νωρίτερα από την προθεσμία είναι υποχρεωτική, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη.

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων

Δικαιούχοι είναι όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας:

Αορίστου ή ορισμένου χρόνου

Πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου (ή της ημέρας λύσης της σύμβασης, αν έχει προηγηθεί).

Η περίοδος υπολογισμού ξεκινά 1η Μαΐου και λήγει 31 Δεκεμβρίου.

Όσοι εργάστηκαν όλο το διάστημα , λαμβάνουν έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια .

Όσοι εργάστηκαν μικρότερο διάστημα, λαμβάνουν αναλογικό ποσό:

2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας.

Ακόμη και λιγότερες από 19 ημέρες δίνουν δικαίωμα σε κλάσμα δώρου.

Τι συνυπολογίζεται

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται:

Ημέρες ετήσιας άδειας

Άδεια μητρότητας

Σπουδαστική άδεια

Τα «τριήμερα ασθενείας» χωρίς επίδομα

Δεν υπολογίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος λάμβανε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

