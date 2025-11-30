Το Δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα πρέπει να καταβληθεί έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθώς η 21η Δεκεμβρίου πέφτει Κυριακή. Η πληρωμή νωρίτερα από την προθεσμία είναι υποχρεωτική, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη.
Ποιοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων
Δικαιούχοι είναι όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας:
Αορίστου ή ορισμένου χρόνου
Πλήρους ή μερικής απασχόλησης
Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων
Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου (ή της ημέρας λύσης της σύμβασης, αν έχει προηγηθεί).
Η περίοδος υπολογισμού ξεκινά 1η Μαΐου και λήγει 31 Δεκεμβρίου.
Όσοι εργάστηκαν όλο το διάστημα, λαμβάνουν έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.
Όσοι εργάστηκαν μικρότερο διάστημα, λαμβάνουν αναλογικό ποσό:
2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας.
Ακόμη και λιγότερες από 19 ημέρες δίνουν δικαίωμα σε κλάσμα δώρου.
Τι συνυπολογίζεται
Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται:
Ημέρες ετήσιας άδειας
Άδεια μητρότητας
Σπουδαστική άδεια
Τα «τριήμερα ασθενείας» χωρίς επίδομα
Δεν υπολογίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος λάμβανε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.