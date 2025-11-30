Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε μια κρίσιμη νίκη στο Γκραν Πρι του Κατάρ από τον Όσκαρ Πιάστρι, με τη μάχη του τίτλου να παραπέμπεται στον τελικό γύρο, καθώς ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Λάντο Νόρις, τερμάτισε τέταρτος.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε το στρατηγικό λάθος της McLaren στον 7ο γύρο με το αυτοκίνητο ασφαλείας και είδε πρώτος την καρό σημαία.

Δεύτερος ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, ενώ στην τρίτη θέση του βάθρου ο Κάρλος Σάινθ με τη Williams. Ο Λάντο Νόρις της McLaren στην τελευταίο γύρο του αγώνα προσπέρασε τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes και τερμάτισε τέταρτος, ενώ ο Ιταλός πέμπτος.

Ο Φερστάπεν κέρδισε για να πάρει την έβδομη νίκη του στη σεζόν, ισοφαρίζοντας τους Νόρις και Πιάστρι.

Ο Νόρις κέρδισε δύο επιπλέον βαθμούς προσπερνώντας τη Mercedes του Κίμι Αντονέλι στον προτελευταίο γύρο.

Ο Νόρις έχει 12 βαθμούς προβάδισμα έναντι του Φερστάπεν, ο οποίος προηγήθηκε του Πιάστρι με τέσσερις βαθμούς ενόψει του αγώνα στο Άμπου Ντάμπι στις 5-7 Δεκεμβρίου.

Για να κερδίσει τον τίτλο, ο Nόρις πρέπει να τερματίσει δεύτερος στη Yas Marina, αν ο Φερστάπεν κερδίσει τον αγώνα την επόμενη Κυριακή.