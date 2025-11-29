Η Μολδαβία έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο της το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από νέα παραβίαση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν παράνομα στο έδαφός της. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, τα drones προέρχονταν από τη Ρωσία, ενώ η πρόεδρος Μάια Σάντου έκανε λόγο για «ωμή επίθεση» εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας.

Η πρώην σοβιετική δημοκρατία, που επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταγράψει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναερίου χώρου της από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, ο εναέριος χώρος της χώρας «έκλεισε προσωρινά για περίπου μία ώρα και δέκα λεπτά, μεταξύ 22:43 και 23:53», καθώς δύο άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν παράνομα πάνω από τη Μολδαβία, προκαλώντας άμεση απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων.

Τα drones, τύπου Gerbera – ρωσικής κατασκευής – δεν εντοπίστηκαν από τα μολδαβικά ραντάρ, ωστόσο η παραβίαση «επιβεβαιώθηκε από τις ουκρανικές συνοριακές αρχές», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι «κανένα αντικείμενο ή συντρίμμια που να αποτελούν κίνδυνο για τον πληθυσμό δεν εντοπίστηκε» και ότι τα δύο drones εγκατέλειψαν τελικά τον εναέριο χώρο της χώρας, κατευθυνόμενα προς το εσωτερικό της Ουκρανίας.

Δύο εμπορικά αεροσκάφη από το Παρίσι και τη Βαρκελώνη, με προορισμό το Κισινάου, εκτράπηκαν σε αεροδρόμιο της Ρουμανίας, ενώ ένα τρίτο αεροπλάνο που ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το Κισινάου παρέμεινε προσωρινά καθηλωμένο.

Το υπουργείο Άμυνας καταδίκασε «τις παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων και ανθρώπινες ζωές», χαρακτηρίζοντάς τες ως «εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης».

Αντίδραση της προέδρου Μάια Σάντου

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, καταδίκασε τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στην Ουκρανία με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, σημειώνοντας ότι «η βάναυση 10ωρη επίθεση» δεν συνάδει με τη «γλώσσα της διπλωματίας» ούτε με τη στάση μιας χώρας που δηλώνει ότι επιδιώκει την ειρήνη.

Η Σάντου πρόσθεσε πως «καθ’ οδόν για να σκοτώσουν αμάχους, τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν εκ νέου τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας», επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα της καταδικάζει τις επιθέσεις και στηρίζει την Ουκρανία.

Κλιμάκωση των παραβιάσεων

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τον μολδαβικό εναέριο χώρο, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι ένα από αυτά συνετρίβη στο έδαφός τους.

Η Μολδαβία, που συνορεύει επίσης με τη Ρουμανία – χώρα μέλος του ΝΑΤΟ – κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στο Κισινάου, Όλεγκ Οζέροφ, μετά το περιστατικό της Τρίτης. Ο ίδιος, ο οποίος έχει κληθεί επανειλημμένα για παρόμοιες υποθέσεις, υποστήριξε ότι τέτοια γεγονότα στοχεύουν στην περαιτέρω επιδείνωση των ήδη τεταμένων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Κισινάου.