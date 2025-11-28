Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Από το Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες
Τι προβλέπει ο νέος κυβερνητικός σχεδιασμός
- Στις αρμοδιότητες του και ο ελέγχος των κατασκευών
- Όλες οι διαδικασίες σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον
- Γιατί αποφασίστηκε η… αλλαγή στέγης
- Τι αλλάζει στις ζωές μας και πόσο επηρεάζεται η οικοδομική δραστηριότητα
Λειψυδρία
Αλήθειες και μύθοι για το «SOS»
- Τι θα ισχύσει και τι όχι για την Αττική, την Πάτμο και τη Λέρο
Οι νουθεσίες του Πάπα στον Σουλτάνο
- «Μία κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική» το μήνυμα του Λέοντος ΙΔ’ στον Ερντογάν, στην Αγκυρα
Novartis
Δεσμεύονται οι περιουσίες των «Σαράφη» και «Κελέση»
- Τι ανακάλυψε και τι ανακοίνωσε η Αρχή κατά του Ξεπλύματος
ΟΜΑΔΑ
ΠΑΟ- Στρουμ Γκρατς 2-1
Ιταλική σφραγίδα
ΠΑΟΚ- Μπραν 1-1
Ψυχρολουσία στο φινάλε
Φιορεντίνα-ΑΕΚ 0-1
Αλμα πρόκρισης