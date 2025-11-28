Media

Η σχέση της Βασιλικής με τον Στέφανο δοκιμάζεται σκληρά. Εκείνος την απομακρύνει για να την προστατεύσει, αλλά η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε συγκρούσεις, απογοήτευση και ζήλια που θα κρίνουν αν η αγάπη τους έχει μέλλον. Οι εξελίξεις θα είναι δραματικές στο αποψινό, διπλό επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς», που […]