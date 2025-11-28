Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Από το Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες

Τι προβλέπει ο νέος κυβερνητικός σχεδιασμός

  • Στις αρμοδιότητες του και ο ελέγχος των κατασκευών
  • Όλες οι διαδικασίες σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον
  • Γιατί αποφασίστηκε η… αλλαγή στέγης
  • Τι αλλάζει στις ζωές μας και πόσο επηρεάζεται η οικοδομική δραστηριότητα

Λειψυδρία

Αλήθειες και μύθοι για το «SOS»

  • Τι θα ισχύσει και τι όχι για την Αττική, την Πάτμο και τη Λέρο

Οι νουθεσίες του Πάπα στον Σουλτάνο

  • «Μία κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική» το μήνυμα του Λέοντος ΙΔ’ στον Ερντογάν, στην Αγκυρα

Novartis

Δεσμεύονται οι περιουσίες των «Σαράφη» και «Κελέση»

  • Τι ανακάλυψε και τι ανακοίνωσε η Αρχή κατά του Ξεπλύματος

ΟΜΑΔΑ

ΠΑΟ- Στρουμ Γκρατς 2-1

Ιταλική σφραγίδα

ΠΑΟΚ- Μπραν 1-1

Ψυχρολουσία στο φινάλε

Φιορεντίνα-ΑΕΚ 0-1

Αλμα πρόκρισης

