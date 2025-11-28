Η απόλυτη οδηγική απόλαυση ήταν ανέκαθεν ενσωματωμένη στο DNA της μάρκας BMW. Η BMW Z4 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: πραγματικά συναρπαστική διασκέδαση roadster. Από την έναρξη της πρώτης γενιάς του μοντέλου το 2002, αυτό το ανοιχτό σπορ αυτοκίνητο εντυπωσιάζει τους πελάτες με τον μοναδικό συνδυασμό απαράμιλλης σχεδίασης, μιας αυθεντικής οδηγικής εμπειρίας και σπορ δυναμικής.

Η επερχόμενη BMW Z4 Final Edition προσφέρει στους οπαδούς μια χρονικά περιορισμένη ευκαιρία να παραγγείλουν μια πολύ ξεχωριστή έκδοση αυτού του οχήματος – μια έκδοση που μπορεί κάλλιστα να γίνει συλλεκτικό αντικείμενο.

Η BMW Z4 αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας παράδοσης της BMW στα ανοιχτά διθέσια σπορ αυτοκίνητα. Αυτή η επιτυχημένη γενιά περιλαμβάνει εμβληματικά μοντέλα όπως η BMW 328 Roadster, η BMW 507 και η BMW Z8.

Η BMW Z4 έκανε την πρεμιέρα της το φθινόπωρο του 2002, ως ο άμεσος διάδοχος της BMW Z3 που κυκλοφόρησε το 1995. Και, όπως και ο προκάτοχός της, το roadster της BMW, γνωστό εσωτερικά ως σειρά E85, κατασκευαζόταν στο εργοστάσιο της BMW στο Σπάρτανμπουργκ, στην πολιτεία της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ.

Η BMW ουσιαστικά βάζει τέλος στην παραγωγή της Z4 η οποία θα αποτελέσει τον τελευταίο κρίκο μιας πορείας τριών δεκαετιών.