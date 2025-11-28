Η Mahindra της Ινδίας λάνσαρε ένα επταθέσιο ηλεκτρικό SUV με τιμή εκκίνησης περίπου 2 εκατομμύρια ρουπίες (22.409 δολάρια), καθώς στοχεύει σε μεγαλύτερο μερίδιο σε μια κατηγορία που κυριαρχείται από τα επιβατικά οχήματα Tata Motors (TAMO.NS), ανοίγει νέα καρτέλα

Το επταθέσιο SUV λέγεται ότι είναι το πρώτο αυθεντικό ηλεκτρικό 7θέσιο SUV της Ινδίας, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου με βάση την αρχιτεκτονική INGLO. Ενώ η μάρκα λάνσαρε το SUV μετά από μια σειρά teaser, οι κρατήσεις για το Mahindra XUV 9S έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν από τις 14 Ιανουαρίου 2026 και οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν από τις 23 Ιανουαρίου 2026.

Το Mahindra XEV 9S προσφέρει τρεις επιλογές μπαταριών: 59 kWh, 70 kWh και 79 kWh. Η μπαταρία των 59 kWh είναι ικανή να παρέχει μέγιστη ισχύ 170 kW, η μπαταρία των 70 kWh παρέχει 180 kW και η μπαταρία των 79 kWh υπόσχεται μέγιστη ισχύ 210 kW.