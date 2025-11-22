Νιγηρία συγκλονίζεται από νέο κύμα απαγωγών, καθώς ο αριθμός των μαθητών και εκπαιδευτικών που απήχθησαν σε καθολικό σχολείο στο κέντρο της χώρας αυξήθηκε σε 315. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση μέσα σε μία εβδομάδα, μετά την απαγωγή 25 μαθητριών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Χριστιανών της Νιγηρίας (CAN), ο αρχικός απολογισμός των 227 απαχθέντων αναθεωρήθηκε «ύστερα από διασταύρωση και τελική καταγραφή». Όπως διευκρινίζεται, «ο συνολικός αριθμός των θυμάτων που απήχθησαν… στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο καθολικό σχολείο St. Mary στο Παπίρι», στην περιοχή Αγκουάρα της πολιτείας του Νίγηρα, «αυξήθηκε πλέον σε 303 μαθητές και 12 εκπαιδευτικούς».

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των εγγεγραμμένων μαθητών του σχολείου, οι οποίοι ανέρχονται σε 629.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές στις γειτονικές πολιτείες Κατσίνα και Πλατό διέταξαν το προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων, προκειμένου να αποφευχθούν νέες επιθέσεις.

Η κυβέρνηση της πολιτείας του Νίγηρα προχώρησε επίσης σε παρόμοια μέτρα, ενώ ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου ακύρωσε όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στη σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, ώστε να διαχειριστεί προσωπικά την κρίση.

Νέο κύμα βίας και διεθνείς αντιδράσεις

Η απαγωγή στο St. Mary σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην πολιτεία Κέμπι, όπου απήχθησαν 25 μαθήτριες. Οι δύο αυτές επιθέσεις, σε συνδυασμό με την επίθεση σε εκκλησία στην Ερούκου, δυτικά της χώρας, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προκαλούν έντονη ανησυχία.

Τα περιστατικά αυτά καταγράφονται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης στη Νιγηρία και της πρόσφατης απειλής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει στρατιωτική επέμβαση, καταγγέλλοντας ότι οι χριστιανοί της χώρας υφίστανται διωγμούς από ριζοσπάστες ισλαμιστές.