Χωρίς εκπλήξεις ταξίδεψε ο Άρης στην Αθήνα το απόγευμα του Σαββάτου (22/11), για την αυριανή (23/11) αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League,

Ο Φαμπιάνο Λέισμαν επιστρέφει μετά από έναν μήνα απουσίας, έχοντας αγωνιστεί για τελευταία φορά κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αντιθέτως, εκτός έμεινε -όπως αναμενόταν- ο Μεντίλ που είναι ανέτοιμος, ο τιμωρημένος Γαλανόπουλος και οι τραυματίες Καντεβέρε, Δώνης, Μισεουί.

Την αποστολή του Άρη απαρτίζουν οι: Majkic, Διούδης, Αθανασιάδης, Tejero, Fadiga, Frydek, Fabiano Leismann, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Monchu Rodriguez, Sisto, Carles Perez, Dudu Rodrigues, Morutan, Mamadou Gning, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Παναγίδης.