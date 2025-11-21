Επί μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιούσε τους Νεοϋορκέζους να μην εκλέξουν τον Ζοράν Μαμντάνι ως δήμαρχο, χαρακτηρίζοντάς τον «κομμουνιστή τρελό». Ο Μαμντάνι, με τη σειρά του, είχε αποκαλέσει τον Τραμπ «δεσπότη».

Όλα αυτά όμως τέθηκαν στην άκρη την Παρασκευή, κατά την πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση των δύο ανδρών στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ, που προσπάθησε να υπονομεύσει τον Μαμντάνι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, εμφανίστηκε εξαιρετικά επαινετικός για τον αυτοαποκαλούμενο δημοκρατικό σοσιαλιστή, ενώ ο Μαμντάνι επανειλημμένα εξέφρασε την επιθυμία να συνεργαστούν για τη μείωση του κόστους ζωής στη Νέα Υόρκη.

«Συναντήθηκα με έναν άνθρωπο που είναι ένα πολύ λογικό άτομο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση. «Θα τον βοηθήσουμε να κάνει το όνειρο όλων πραγματικότητα, να έχουμε μια ισχυρή και πολύ ασφαλή Νέα Υόρκη».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ένιωθε άνετα να ζει στη Νέα Υόρκη με τον Μαμντάνι ως δήμαρχο, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, θα το έκανα, ειδικά μετά τη συνάντηση. Απολύτως. Συμφωνούμε σε πολύ περισσότερα από όσα νόμιζα. Θέλω να κάνει εξαιρετική δουλειά και θα τον βοηθήσουμε να κάνει εξαιρετική δουλειά».

Reporter: Would you feel comfortable living in New York City under a Mamdani administration? Trump: Yeah, I would.pic.twitter.com/jUSw3S875L — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

Ο Μαμντάνι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τη συνάντηση και την αντιμετωπίζει ως ευκαιρία να υπερασπιστεί τις προτάσεις του για πιο προσιτή πόλη. «Έχω πολλές διαφωνίες με τον πρόεδρο», σημείωσε, «αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αμείλικτοι και να επιδιώκουμε όλες τις συναντήσεις που μπορούν να κάνουν την πόλη μας προσιτή για κάθε Νεοϋορκέζο».

Η συνάντηση ακολουθεί την εκλογική νίκη του Μαμντάνι στις 4 Νοεμβρίου, όπου κέρδισε τον ανεξάρτητο υποψήφιο Άντριου Κουόμο τον οποίο ο Τραμπ υποστήριξε την τελευταία στιγμή και τον Ρεπουμπλικάνο Κέρτις Σλίβα, κερδίζοντας και έναν αξιοσημείωτο αριθμό υποστηρικτών του Τραμπ.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εξόδου του NBC News, το 10% των ψηφοφόρων της Νέας Υόρκης που ψήφισαν τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές ψήφισαν τον Μαμντάνι.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία, ο Μαμντάνι είχε αυτοαποκαλεστεί ο υποψήφιος που θα αντιμετώπιζε με δύναμη τον Τραμπ, εστιάζοντας σε ζητήματα κόστους ζωής όπως η στέγαση, η φροντίδα των παιδιών και οι μεταφορές. «Το πρόβλημά μου δεν είναι με τους ανθρώπους που μιλάνε με τον πρόεδρο», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο NBC News. «Το πρόβλημά μου είναι για τι μιλάνε».

Ο Μαμντάνι πρόσθεσε ότι θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση με τον Τραμπ σχετικά με το κόστος ζωής, αλλά θα αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες βλάπτουν τους Νεοϋορκέζους, όπως η αποστολή περισσότερων πρακτόρων της ICE ή οι περικοπές στον προϋπολογισμό της πόλης.

Στην ομιλία του για τη νίκη τη βραδιά των εκλογών, ο Μαμντάνι είχε επιτεθεί στον Τραμπ: «Αν κάποιος μπορεί να δείξει σε ένα έθνος που προδόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει, αυτή είναι η πόλη που τον γέννησε. Και αν υπάρχει τρόπος να τρομοκρατήσεις έναν τύραννο, είναι καταστρέφοντας τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συσσωρεύσει εξουσία. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείτε, έχω τέσσερις λέξεις για εσάς: Δυναμώστε την ένταση».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την ομιλία ως «πολύ θυμωμένη» και πρόσθεσε: «Σίγουρα είναι θυμωμένος μαζί μου και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ευγενικός μαζί μου».

Η συνάντηση Τραμπ–Μαμντάνι πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου τόσο η προοδευτική αριστερά όσο και η δεξιά του MAGA επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν την ιστορία του νέου δημάρχου για να ενισχύσουν τις πολιτικές τους στρατηγικές.

Οι δύο άνδρες είναι Νεοϋορκέζοι και οι δύο, έχουν προηγούμενη εμπειρία ως «ανατρεπτικοί» υποψήφιοι που κατάφεραν να ξεπεράσουν παραδοσιακές πολιτικές δυναστείες μέσω καινοτόμων μέσων και αξέχαστων μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν η πολιτική άνοδος του Μαμντάνι αντικατόπτριζε τη δική του, ο Τραμπ σχολίασε στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News: «Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι πολύ πιο όμορφος άνθρωπος από αυτόν, σωστά;».

Με πληροφορίες από CNBC News