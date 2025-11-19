Η παρουσία τους σε ένα τόσο διαφορετικό, αλλά ταυτόχρονα τόσο συμβολικό περιβάλλον, έδειξε για ακόμη μία φορά το πόσο βαθιά και ενεργά παραμένει δεμένο το οργανωμένο σώμα της ΠΑΟΚτσήδικης οικογένειας με την ομάδα και τους ανθρώπους της.

Γνωστό εδώ και χρόνια για την έντονη κοινωνική, φιλανθρωπική αλλά και πολιτιστική δράση του, το CLUB Φίλων ΠΑΟΚ έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι λειτουργεί ως ένας ζωντανός πυρήνας στηρίζοντας ιδέες, ανθρώπους και αξίες που συνδέονται με τον Δικέφαλο.

Αυτή τη φορά, με τη βοήθεια και την ευγένεια του εκδότη Χρήστου Ζαμπούνη, τα μέλη του CLUB επιφύλαξαν μια όμορφη και ιδιαίτερα συγκινητική χειρονομία προς τον προπονητή του ΠΑΟΚ.

Ο Λουτσέσκου, μαζί με τον Ζαμπούνη, βρέθηκαν σε κεντρικό βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση του βιβλίου της Μιζούμσκι — μια εκδήλωση με έντονο ρουμανικό χρώμα, αλλά και με τον ΠΑΟΚ να κάνει… αισθητή την παρουσία του. Στο τέλος της εκδήλωσης, αντιπροσωπεία του CLUB πλησίασε τον τεχνικό του Δικεφάλου και τον τίμησε με μια σειρά από δώρα, προσεκτικά επιλεγμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν την εκτίμηση και τον σεβασμό προς το πρόσωπό του.

Μεταξύ αυτών ξεχώρισε ένα καλαίσθητο άλμπουμ, αφιερωμένο αποκλειστικά στη διαδρομή του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ: στιγμές από τίτλους, μεγάλα παιχνίδια, προσωπικές του εικόνες με παίκτες και οπαδούς, αλλά και μικρές λεπτομέρειες που αποτυπώνουν το δέσιμο του Ρουμάνου με τον σύλλογο και την πόλη. Μια χειρονομία που είχε αναμφίβολα συναισθηματική αξία για τον ίδιο.

Η βραδιά έγινε ακόμη πιο ζεστή όταν αποκαλύφθηκε ότι αρκετά μέλη της αντιπροσωπείας μιλούσαν ρουμανικά, επιτρέποντας μια πιο άμεση, προσωπική και ανθρώπινη συζήτηση με τον Λουτσέσκου. Εκείνος τους ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία και τα δώρα, αλλά κυρίως για το πνεύμα σεβασμού και αγάπης που περιέβαλε τη συνάντηση.

Ως κύριοι, τα μέλη του CLUB Φίλων ΠΑΟΚ δεν παρέλειψαν να τιμήσουν και την ίδια τη συγγραφέα, προσφέροντάς της μια όμορφη ανθοδέσμη — μια κίνηση που ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μια βραδιά γεμάτη πολιτισμό, συναίσθημα και ΠΑΟΚτσήδικη ευγένεια.

Μια ακόμη δράση που αποδεικνύει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ένας σύλλογος, αλλά μια μεγάλη οικογένεια που ξέρει να τιμά, να στηρίζει και να δείχνει την αγάπη της με τρόπους που ξεπερνούν το τερέν.