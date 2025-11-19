Ο Χάμζα Μεντίλ είναι αυτός που… καίει τον Μανόλο Χιμένεθ εν όψει ΑΕΚ, αλλά ούτε σήμερα κατάφερε να προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς.

Ο Μαροκινός ακολουθεί κομμάτια των προπονήσεων από την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα όμως δεν έχει συμμετάσχει σε ολόκληρο το πρόγραμμα της ομάδας.

Μία κατάσταση η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται σταδιακά οι πιθανότητές του να είναι διαθέσιμος για την αρχική ενδεκάδα του ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Εάν ο Αφρικανός αμυντικός δεν μπει ούτε αύριο (20/11), τότε αυτόματα θα τεθεί και θέμα παρουσίας του στην αποστολή η οποία θα ταξιδέψει το Σάββατο στην Αθήνα. Μία αποστολή από την οποία θα απουσιάσουν σίγουρα οι Καντεβέρε, Μισεουί, Δώνης, Γένσεν και Γαλανόπουλος, με τον τελευταίο να είναι τιμωρημένος.

