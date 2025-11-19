Το πρωί της Τετάρτης έγιναν γνωστά τα ονόματα των διαιτητών της 11ης αγωνιστικής της Super League. Ο Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε στον αγώνα Βόλος – Λεβαδειακός, απόφαση που προκάλεσε άμεση αντίδραση.

Η θεσσαλική ΠΑΕ, που έχει κινηθεί νομικά εναντίον του συγκεκριμένου διαιτητή, ζήτησε άμεση αλλαγή. Τόνισε πως θα προσφύγει ξανά στη δικαιοσύνη αν η ΚΕΔ δεν αντικαταστήσει τον Ευαγγέλου στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βόλου αναφέρει:

«Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, κατά του διαιτητή κ. Ευαγγέλου έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για περίεργες διαιτητικές αποφάσεις σε αγώνα του Βόλου. Ωστόσο με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι όχι απλώς ορίζεται να διευθύνει αγώνες, αλλά ορίστηκε και ως διαιτητής VAR στον επικείμενο αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδειακό!

Για τον λόγο αυτό υποβάλουμε το αίτημα να προχωρήσετε στην άμεση αντικατάστασή του και ζητούμε να γίνει δεκτό, άλλως θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προσφύγουμε και πάλι στη Δικαιοσύνη».