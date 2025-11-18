Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του Μετρό στη Γραμμή 2 Ανθούπολη- Ελληνικό.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 2 του Μετρό Ανθούπολη- Ελληνικό.

Τελευταία Νέα