Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του Μετρό στη Γραμμή 2 Ανθούπολη- Ελληνικό.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 2 του Μετρό Ανθούπολη- Ελληνικό.
Ταλαιπωρία το πρωί της Τρίτης (18/11) για το επιβατικό κοινό στους σταθμούς του Μετρό Δάφνης και Αγίου Δημητρίου
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ, πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για τους πολίτες
Να ερευνήσουν κάθε λεπτομέρεια γύρω από το θάνατο ενός 58χρονου ανθρώπου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός πάνω στο τιμόνι του οχήματός του, προσπαθούν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει το θρίλερ του Νέου Κόσμου. Ο 58χρονος άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Αν και αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο […]
Καθησυχαστικοί είναι οι επιστήμονες για τα 4,6 Ρίχτερ στη Σκύρο όμως αναλύουν όλα τα δεδομένα καθώς η δόνηση ξεπήδησε από μία περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα