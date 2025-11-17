Κάθε γάμος ξεκινάει με χαμόγελα, αισιοδοξία για το μέλλον και συνήθως ένα ταξίδι του μέλιτος… Μέχρι που θα έρθουν οι πρώτες καυγάδες, η πρώτη κρίση η οποία θα δοκιμάσει τη σχέση. Μόνο που στο πλαίσιο του ποδοσφαίρου και στην περίπτωση Άρη-Χιμένεθ, αυτή η κρίση ήρθε πριν καλά-καλά περάσει ο μήνας του μέλιτος.

Για τους «κιτρινόμαυρους» και τον Ανδαλουσιανό, αυτός ο μήνας ήταν ο Σεπτέμβριος. Τέσσερις σερί νίκες, μία πιο συμμαζεμένη εικόνα και μία ελπίδα ότι ο 61χρονος τεχνικός μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Μία ελπίδα που δεν αλλοιώθηκε ακόμα και με το εντός έδρας 1-1 κόντρα στον Πανσερραϊκό στα τέλη Σεπτέμβρη, αφού η εικόνα της ομάδας… γέμισε τους περισσότερους. Μέχρι που ήρθε ο Οκτώβριος και εκεί άλλαξαν πολλά, με αφετηρία την Τρίπολη και τον Άρη να μετράει πλέον έξι σερί αγωνιστικές δίχως νίκη, τη χαρά της οποίας γεύτηκε για τελευταία φορά στις 20 Σεπτεμβρίου με το 1-0 επί της Κηφισιάς. Μία κατάσταση που τον έχει φέρει στην 7η θέση της βαθμολογίας και σε μία βαθιά αγωνιστική κρίση.

Ο ΟΦΗ ήταν το «σημείο μηδέν»

Ο Άρης έχασε με κατεβασμένα τα χέρια από τους Κρητικούς (0-3), με εκείνη τη νίκη να παραμένει και η μοναδική τους στο πρωτάθλημα. Μία εμφάνιση που ο ίδιος ο Χιμένεθ χαρακτήρισε ως…αηδία και στην πορεία φάνηκε να τον επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό, ώστε μετά την διακοπή του Οκτωβρίου να επιστρέφει… ριζοσπαστικά.

Απότομες αλλαγές και…άνω τελεία στο συμμάζεμα

Μέχρι εκεί το σημείο ο Άρης είχε απλά συμμαζευτεί. Ο Χιμένεθ έστρωσε την άμυνα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα ήταν -και συνεχίζει να είναι- η επίθεση. Ο Ανδαλουσιανός αποφάσισε να… ταράξει τα νερά, αρχής γενομένης μάλιστα από το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό όπου παρέταξε την ομάδα με ρόμβο, τον οποίο ωστόσο είχε προλάβει να δουλέψει μόλις λίγες μέρες. Για ένα ημίχρονο οι παίκτες… ψάχνονταν να βρουν τους ρόλους τους μέσα στο γήπεδο, έχοντας στην πλάτη τους και το γρήγορο γκολ του Σφιντέρσκι από το 3′. Μέχρι που η πιο ορθολογική προσέγγιση στο δεύτερο μέρος και ένα γκολ του Τάσου Δώνη έσωσαν τον βαθμό (1-1).

Μία εβδομάδα μετά, ο Χιμένεθ εμπιστεύτηκε το 3-5-2 μέσα στον Λεβαδειακό και μάλιστα κατάφερε να μπλοκάρει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Παρότι προηγήθηκε όμως από ένα αυτογκόλ, το πλάνο δεν βγήκε πάλι και ο Άρης αρκέστηκε στον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

Μαζεμένες αλλαγές σε διατάξεις αλλά κάποιες… ριζοσπαστικές σε πρόσωπα,όπως πχ ο Γένσεν ως εξτρέμ -ενώ είναι 10άρι- ή η επιμονή του με τον Γαλανόπουλο στο «10» ενώ έχει τρεις επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση και με πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά.

Το ελαφρυντικό των τραυματισμών… που ξεθώριασε

Ο Χιμένεθ δεν κατάφερε, ακόμα, να οδηγήσει τον Άρη σε ενα level up και με επίκεντρο το σκοράρισμα, αποτελώντας την 2η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Τα πολλά προβλήματα τραυματισμών αποτελούν ένα ελαφρυντικό, περισσότερο όμως στον πρώτο μήνα του Χιμένεθ αφού μέσα στον Οκτώβριο οι απουσίες περιορίστηκαν σε εκείνες των Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Δώνη και Μεντίλ που ήταν οι πιο ουσιαστικές.

Το ξέσπασμα που ανακάλεσε και η αγωνία για τις μεταγραφές

Ολα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα ο Χιμένεθ να «εισχωρεί» σε μία κατάσταση σύγχυσης. Στιγμές μετά το τέλος του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, ξέσπασε για όσα έγιναν στον Άρη το καλοκαίρι, ανακαλώντας μία εβδομάδα μετά ότι οι δηλώσεις του είχαν να κάνουν αποκλειστικά με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Σχεδόν έναν μήνα μετά και στον απόηχο της ισοπαλίας με τον Αστέρα Τρίπολης (0-0), δήλωσε ότι πρέπει να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος για να γίνουν μεταγραφές, βγάζοντας αγωνία ή έλλειψη εμπιστοσύνης -όπως θα μπορούσε να το ερμηνεύσει κάποιος- σε μέρος του υπάρχοντος ρόστερ. Μίλησε ακόμα και για το χόρτο στο «Βικελίδης»… Δημόσιες τοποθετήσεις που δείχνουν ότι ο Χιμένεθ στερείται ηρεμίας, την οποία ωστόσο πρέπει να βρει άμεσα.

Πολλά ντέρμπι και μηδενικά περιθώρια

Δεν του αφήνει περιθώρια, άλλωστε, και η συνέχεια της ομάδας μετά τη διακοπή. Τέσσερα ντέρμπι σε έξι αγώνες μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων. Τα δύο από αυτά, μάλιστα, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγάλος, όμως τα περιθώρια για τον Άρη είναι μηδενικά. Πρέπει να πάρει βαθμούς, πρέπει να σηκώσει κεφάλι για να βγει από την αγωνιστική κρίση που βιώνει για παραπάνω από έναν μήνα. Και ο Χιμένεθ θα κληθεί να ορίσει ως αφετηρία την αγαπημένη του ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή (23/11) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί όπου θα χειροκροτηθεί αλλά θα πρέπει να πληγώσει την ομάδα που σημάδεψε την προπονητική του καριέρα. Στο ποδόσφαιρο, άλλωστε, το συναίσθημα φτάνει μέχρι εκεί όπου αρχίζει το προσωπικό συμφέρον του καθενός…