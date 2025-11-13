Κάντε το εικόνα. Να οδηγείτε ένα Ford και να έχετε απλωμένα τα χέρια σας, αλλού εκτός από το τιμόνι! Η Ford επεκτείνει τη διάθεση της προηγμένης τεχνολογίας hands-free οδήγησης BlueCruise, εισάγοντας την για πρώτη φορά στα μοντέλα Puma, Puma Gen-E, Kuga και Ranger PHEV από την άνοιξη του 2026.

Το σύστημα, που επιτρέπει οδήγηση χωρίς ο οδηγός να έχει τα χέρια του στο τιμόνι αλλά με στραμμένη την προσοχή του στον δρόμο, καλύπτει ήδη πάνω από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων. Ήδη περισσότεροι από 1 εκατ. οδηγοί Ford και Lincoln έχουν διανύσει πάνω από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα με το BlueCruise ενεργό.

Η Ford ανακοινώνει σήμερα την επέκταση της διαθεσιμότητας του συστήματος BlueCruise, προσφέροντας σε χιλιάδες νέους πελάτες πρόσβαση σε «hands-free, eyes on» οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους.

Με την κυκλοφορία του στη Μ. Βρετανία, το BlueCruise ήταν το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε έγκριση το 2023 από τις κανονιστικές αρχές της Ευρώπης. Έκτοτε, το BlueCruise έχει λάβει έγκριση για χρήση σε 16 ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που το καθιστά το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στη Γηραιά Ήπειρο. Το σύστημα εξασφαλίζει πρόσβαση σε περισσότερα από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων , οι οποίοι αποκαλούνται Blue Zones, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν οδικά ταξίδια διασχίζοντας πολλές χώρες.