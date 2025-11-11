Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε σήμερα τον εντοπισμό «πιθανών θραυσμάτων drone» στην επικράτεια της χώρας, μετά τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας εναντίον λιμανιών στον Δούναβη.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι ρουμανικές Αρχές «ενημερώθηκαν για την πρόσκρουση ενός εναέριου αντικειμένου στο έδαφος περίπου 5 χλμ. νότια των συνόρων», στη βόρεια περιοχή της Τούλτσεα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο.

Η Ρουμανία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται ένα χερσαίο σύνορο 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει επανειλημμένως δεχτεί παραβιάσεις από drones στον εναέριο χώρο της και έχει δει συντρίμμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πέφτουν στο έδαφός της, από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τις επιθέσεις σε λιμάνια του Κιέβου, κατά μήκος του Δούναβη.

«Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στη Ρουμανία να επιστρατεύσει μαχητικά αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας και ο πληθυσμός στην περιοχή ενημερώθηκε να προφυλαχτεί», πρόσθεσε το Yπουργείο.

Τον Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήγγειλε την «κλιμάκωση της Μόσχας», έπειτα από μια σειρά παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, που αποδίδονται σε ρωσικά αεροσκάφη.

Εκτός από τη Ρουμανία και την Πολωνία, οι οποίες συνορεύουν με την Ουκρανία, η Εσθονία, η Δανία και η Γερμανία κατηγόρησαν επίσης το Κρεμλίνο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν μείωση της στρατιωτικής τους παρουσίας στα ανατολικά της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης σχεδόν 700 από τους 1.700 Αμερικανούς στρατιώτες, που έχουν αναπτυχθεί στη Ρουμανία.

Τον Σεπτέμβριο, ο Ρώσος Πρεσβευτής κλήθηκε μετά την εισβολή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη χώρα. Τον Φεβρουάριο, το Βουκουρέστι υιοθέτησε νόμο, που επιτρέπει στη χώρα να καταρρίπτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της.