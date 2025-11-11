Ο Ζινεντίν Ζιντάν εμφανίστηκε ενθουσιασμένος σε φιλανθρωπικό αγώνα στην Τουλόν, όπου και προανήγγειλε τη σύντομη επιστροφή του στους πάγκους. Ο 53χρονος Γάλλος θρύλος παραμένει χωρίς ομάδα από την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2021, αλλά οι φήμες για την επόμενη προπονητική του στέγη δεν έχουν σταματήσει ποτέ, με τον ίδιο να αναφέρει: «Σύντομα θα προπονώ και πάλι».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πιθανότητα να αναλάβει την Εθνική Γαλλίας μετά το Μουντιάλ του 2026, καθώς ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή του. Ο Ζιντάν διαθέτει πλούσια εμπειρία και εντυπωσιακό παλμαρέ, έχοντας κατακτήσει τρία Champions League και δύο πρωταθλήματα με τη Ρεάλ, ενώ η παρουσία του στους πάγκους θεωρείται συνώνυμη της επιτυχίας.

Η επιστροφή του «Ζιζού» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς η κάθε του κίνηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον χάρτη του ευρωπαϊκού και διεθνούς ποδοσφαίρου.