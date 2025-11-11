Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Ο Σαμαράς και το «σύστημα Τραμπ»

Πρώτα η συνέντευξη και μετά το… δείπνο

  • Πώς επιβεβαιώνονται οι ανοιχτοί δίαυλοι του πρώην πρωθυπουργού με τη νέα διοίκηση της Ουάσιγκτον
  • Η παρουσία-έκπληξη στην εκδήλωση όπου έδωσε το «παρών» η αμερικανίδα πρεσβευτής και υπουργοί του Τραμπ
  • Ποιοι άλλοι Έλληνες επιχειρηματίες και πολιτικοί ήταν παρόντες
  • Ποια μηνύματα στέλνει η συνάντηση λίγες ώρες πριν από την προβολή της συνέντευξης που ήταν ήδη γνωστή

ΕΝΘΕΤΟ

Η αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικους

  • Τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκειο
  • Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με διευκρινήσεις και παραδείγματα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΡΟΛΟ

Η «απαγωγή» του Ηρακλή

  • Τι συνδέει τον βρετανό μονάρχη με το άγαλμα του1826
  • Το θρίλερ της μεταφοράς του στο κάστρο του Ουίνδσορ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΠΕ

Παραοικονομία 40 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

  • Κυριαρχεί το μετρητό στην αγορά, παρά τη μεγάλη αύξηση της χρήσης καρτών που τελευταία παρουσιάζει «κόπωση»

Τελευταία Νέα