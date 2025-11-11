Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Ο Σαμαράς και το «σύστημα Τραμπ»
Πρώτα η συνέντευξη και μετά το… δείπνο
- Πώς επιβεβαιώνονται οι ανοιχτοί δίαυλοι του πρώην πρωθυπουργού με τη νέα διοίκηση της Ουάσιγκτον
- Η παρουσία-έκπληξη στην εκδήλωση όπου έδωσε το «παρών» η αμερικανίδα πρεσβευτής και υπουργοί του Τραμπ
- Ποιοι άλλοι Έλληνες επιχειρηματίες και πολιτικοί ήταν παρόντες
- Ποια μηνύματα στέλνει η συνάντηση λίγες ώρες πριν από την προβολή της συνέντευξης που ήταν ήδη γνωστή
===================================================================================
ΕΝΘΕΤΟ
Η αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικους
- Τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκειο
- Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με διευκρινήσεις και παραδείγματα
===================================================================================
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΡΟΛΟ
Η «απαγωγή» του Ηρακλή
- Τι συνδέει τον βρετανό μονάρχη με το άγαλμα του1826
- Το θρίλερ της μεταφοράς του στο κάστρο του Ουίνδσορ
====================================================================================
ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΠΕ
Παραοικονομία 40 δισ. ευρώ στην Ελλάδα
- Κυριαρχεί το μετρητό στην αγορά, παρά τη μεγάλη αύξηση της χρήσης καρτών που τελευταία παρουσιάζει «κόπωση»
=====================================================================================
Διαβάστε ακόμα
ΟΜΑΔΑ
Μπενίτεθ: Χρησιμοποίησε 28 παίκτες και «μεγάλωσε» το ρόστερ
Ολυμπιακός: Στο Top 5 των ομάδων Champions League με τον υψηλότερο συντελεστή βαθμών στο πρωτάθλημα