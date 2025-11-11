Ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο λεκανοπέδιο της Καλλονής, στην κεντρική Λέσβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες και καταστήματα τόσο στην Καλλονή όσο και στη Σκάλα Καλλονής.

Οι ζημιές επεκτάθηκαν σε επαρχιακούς και αγροτικούς δρόμους, ενώ σημειώθηκαν περιστατικά όπου ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την καταγραφή των ζημιών.

Με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου, όλα τα σχολεία της περιοχής παραμένουν σήμερα κλειστά, για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.