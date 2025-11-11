Δεκαοκτώ μήνες έχουν περάσει από τον τραγικό θάνατο της 26χρονης Μαρίνας Ταβλαδωράκη, μητέρας ενός 6χρονου παιδιού, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή στο Ηράκλειο το Πάσχα του 2024, με την μητέρα της και τις δύο αδελφές της να δίνουν έναν μεγάλο δικαστικό αγώνα, για να δικαιωθεί η μνήμη της, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού της μηχανής, στην οποία ήταν συνοδηγός η Μαρίνα.

Η Μαρίνα Ταβλαδωράκη κινούνταν πεζή το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, όταν 47χρονος γνωστός της με μηχανή προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Η μοτοσικλέτα λίγο αργότερα προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα, καθώς κινείτο στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης και η Μαρίνα παρόλο που φορούσε κράνος, τελικά έχασε τη ζωή της. «Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Πέμπτης. Την περιμέναμε στο σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο ο νονός της και μου είπε, ότι έγινε ένα ατύχημα με τη Μαρίνα και πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Ήταν και ο γαμπρός μου στο σπίτι. Περίμενα περίπου δύο ώρες έξω από το νοσοκομείο. Το έμαθε πρώτα ο γαμπρός μου. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε», περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η μητέρα της με δάκρυα στα μάτια.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας κατηγορείται για πλημμέλημα, παρόλο που βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ, καθώς σύμφωνα με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. είχε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,8gr/L, τετραπλάσια του νόμιμού ορίου που είναι 0,2 gr/L για οδηγούς μοτοσικλέτας και δεν είχε άδεια οδήγησης. Η δε ταχύτητα που είχε αναπτύξει τη στιγμή της σύγκρουσης, υπολογίζεται στα 145 χλμ./ώρα, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Τροχαίας, σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ./ώρα. Ωστόσο, ο οδηγός δεν τέθηκε υπό περιοριστικά μέτρα.

«Συνεχίζει κανονικά τη ζωή του, οδηγεί, έκανε Χριστούγεννα πέρσι και ανακοίνωνε ότι “είναι Χριστούγεννα”, έκανε Πάσχα», ξεσπά η μητέρα της 26χρονης για τον 47χρονο οδηγό, ο οποίος όπως τονίζει «δεν έχει ζητήσει συγγνώμη». Η αδελφή της Μαρίνας, Νικολέτα, προσθέτει για τον 47χρονο, ότι «σε αναρτήσεις που έχω κάνει για τη Μαρίνα στα social, κάνει like. Λέει ότι το κάνει από αγάπη. Εγώ δεν πιστεύω ότι το κάνει από αγάπη, αυτό είναι αρρώστια». «Δηλώνει ότι δεν έχει κάνει κάτι κι ότι θέλει να αθωωθεί, γιατί έχει δύο παιδιά», ξεσπά η Νικολέτα.

Οι τρεις γυναίκες με δάκρυα στα μάτια υπόσχονται πως θα αγωνιστούν μέχρι τέλους, για να δικαιωθεί η μνήμη της Μαρίνας.