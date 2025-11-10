Η Άνδρος απέσπασε διεθνή τιμητική διάκριση, αναδεικνυόμενη ως ο καλύτερος περιπατητικός προορισμός της Ελλάδας στα ετήσια Greek Travel Awards, τα οποία διοργανώνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας.

Το βρετανικό κοινό συμμετείχε ενεργά στην ψηφοφορία και επέλεξε την Άνδρο ως κορυφαίο ελληνικό προορισμό για πεζοπορία το 2025, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του νησιού ως ιδανικού τόπου για φυσιολατρικές διαδρομές και αυθεντικές εμπειρίες.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Νοεμβρίου, σε ειδική εκδήλωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Λονδίνο, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM 2025. Η διάκριση αυτή προσφέρει σημαντική προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά, καθώς την τελετή παρακολούθησαν διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού.

Η ψηφοφορία για τα Greek Travel Awards 2025 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις πλατφόρμες IceLolly και Travelsupermarket, δύο από τις πιο γνωστές μηχανές σύγκρισης τιμών και κρατήσεων διακοπών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συνεργασία που οδήγησε στη διάκριση

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία είχε η στενή συνεργασία του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου με τον Δήμο Άνδρου, μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες προβολής του νησιού ως βιώσιμου και αυθεντικού τουριστικού προορισμού.

«Ευχαριστούμε θερμά την διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας Ελένη Σκαρβέλη για την εξαιρετική διοργάνωση, την άμεση ανταπόκριση αλλά και τις αδιάκοπες προσπάθειες που έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού στη Βρετανική αγορά. Το βραβείο αυτό δικαιώνει και αναδεικνύει τις προσπάθειες του Andros Routes, των Ανδριωτών εθελοντών που συμβάλλουν τα μέγιστα για τη συντήρηση και καθαριότητα των μονοπατιών, των τοπικών φορέων και του Δήμου», ανέφερε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.