Αλλόκοτη χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. «Πολύ σωστά ψήφισαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και πολλά άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τη συντριπτική πλειονότητα των άρθρων μιας πολύ μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία έρχεται σε συνέχεια των μειώσεων πάνω από 80 φόρων τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στη στήριξη της οικογένειας, των νέων και της ελληνικής περιφέρειας. Υπενθύμισε ότι, δύο μήνες νωρίτερα, όταν ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει τα μέτρα στη ΔΕΘ, όλα τα κόμματα είχαν εκδώσει καταδικαστικές ανακοινώσεις.

«Δεν μπορεί τον Σεπτέμβριο να καταδικάζεις, να απορρίπτεις, να κατακεραυνώνεις τα ίδια μέτρα που τον Νοέμβριο ψηφίζεις. Αν με ρωτάτε ποια θεωρώ σωστή στάση, θεωρώ σωστή τη στάση του Νοεμβρίου. Και ας ελπίσουμε ότι η στάση αυτή είναι μια παραδοχή λάθους από το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η χώρα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. «Μιλάμε για δημιουργία θέσεων εργασίας, για μείωση της ανεργίας. Μια πολιτική που έχει αυξήσει τους μισθούς περισσότερο από όσο έχουν αυξηθεί οι τιμές», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική που ταυτόχρονα μειώνει φόρους και αυξάνει τα φορολογικά έσοδα.

Για τη συνέντευξη Σαμαρά και την πολιτική φυσιογνωμία της κυβέρνησης

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι δεν θα σχολιάσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Σε ερώτηση για το αν η κυβέρνηση είναι «Σημιτικό ΠΑΣΟΚ», απάντησε πως «οι πολίτες θα το αξιολογήσουν», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να θυμηθεί πιο φιλελεύθερη πολιτική από μια κυβέρνηση που έχει καταργήσει ή μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον την καλύτερη διαχείριση συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τόνισε επίσης πως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων αποτελεί διαχρονική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα ήταν εξαίρεση, μαζί με την Κούβα» στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις διεθνείς συμφωνίες της κυβέρνησης, όπως η οριοθέτηση ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Επισήμανε επίσης την επιτυχία της εξοπλιστικής πολιτικής με τα προγράμματα Rafale, Belharra, F-16 και F-35.

Για τα πανεπιστήμια και την ασφάλεια

Μιλώντας για την κατάσταση στα πανεπιστήμια, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «κατάργησε το άσυλο ανομίας» και πλέον η αστυνομία παρεμβαίνει όπου απαιτείται. «Κάθε παραβατικός απομακρύνεται και οι χώροι επιστρέφουν σε φοιτητές και καθηγητές», σημείωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου και στα γήπεδα, υπογραμμίζοντας τη δημιουργία ειδικής διεύθυνσης στην ΕΛ.ΑΣ. που εξαρθρώνει εγκληματικές οργανώσεις. «Το νόμος και τάξη δεν είναι δεξιό δόγμα, είναι αυτονόητο δημοκρατικό καθήκον κάθε κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά.

«Μιλάμε μέσα από το έργο μας»

«Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που έχουν μάθει να μιλούν μέσα από το έργο τους», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Η Ελλάδα δεν είναι τέλεια χώρα, αλλά εφαρμόζει μια πολιτική που την έχει κάνει πολύ καλύτερη, βασισμένη στις αρχές και τις αξίες της Ν.Δ. και στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών».

Αναφορικά με το ψήφισμα της ΚΕΔΕ

Σε ερώτηση για το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε: «Πρώτη φορά βλέπω κόμμα να πανηγυρίζει για ένα ψήφισμα που χάθηκε. Τους έχουμε δει να πανηγυρίζουν και για την 3η θέση στις εκλογές. Εκείνοι επιλέγουν πού θα βάλουν τον πήχη και τα μέλη τους θα τους αξιολογήσουν».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «το να πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ και μαζί του και ο ΣΥΡΙΖΑ να πανηγυρίζουν για ένα ψήφισμα που δεν πέρασε και να λένε ότι αυτό ανατρέπει τους συσχετισμούς στην ΚΕΔΕ, το θεωρώ εκτός πραγματικότητας».