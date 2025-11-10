Ο Ιωακείμ Υφαντίδης ήταν ο τελευταίος δρομέας που διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, το απόγευμα της Κυριακής (9 Νοεμβρίου 2025), στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο. Η στιγμή του τερματισμού του συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επίσημη σελίδα του Αυθεντικού Μαραθωνίου δημοσίευσε ένα βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή του τερματισμού του Υφαντίδη, ο οποίος ολοκλήρωσε με επιμονή και ψυχική δύναμη τη διαδρομή των 42 χιλιομέτρων.

«Ο τελευταίος δρομέας του Μαραθωνίου Αθήνας του Αυθεντικού τερμάτισε στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο, μέσα σε συγκίνηση και χειροκροτήματα. Τον υποδέχθηκε με περηφάνια η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα γιατί κάθε τερματισμός είναι μια νίκη!» αναφέρεται.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, του απένειμε μετάλλιο και ειδικό βραβείο.