Μια συγκλονιστική υπόθεση οικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στη Γαλλία, όταν ένας 61χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, δεμένος και φιμωμένος. Για τον θάνατό του κατηγορούνται η 52χρονη σύζυγός του και τα τρία τους ενήλικα παιδιά, ηλικίας 22 έως 25 ετών.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Ποντουάζ, τα μέλη της οικογένειας αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκ προθέσεως άσκηση βίας που οδήγησε σε θάνατο, χωρίς ωστόσο πρόθεση ανθρωποκτονίας. Η μητέρα και ένας από τους γιους έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ οι υπόλοιποι δύο παραμένουν υπό δικαστική εποπτεία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 2025, γύρω στις 22:10, η υπηρεσία επειγόντων περιστατικών (SAMU) ειδοποιήθηκε για σοβαρό συμβάν σε διαμέρισμα στην περιοχή. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον 61χρονο δεμένο και φιμωμένο, χωρίς να έχει σφυγμό. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 22:47.

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, στις 23:00, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι.

«Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν»

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 61χρονος είχε ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς, όπως καταγγέλλουν συγγενείς. Μετά από έντονο καβγά, η οικογένεια φέρεται να τον ακινητοποίησε, δένοντάς τον και φιμώνοντάς τον με ταινία. Λίγο αργότερα, όταν συνειδητοποίησαν ότι δεν ανέπνεε, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η υπόθεση συνδέεται με ενδοοικογενειακή βία και κατανάλωση αλκοόλ, δύο παράγοντες που φαίνεται να οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

Η έρευνα σε εξέλιξη

Η νεκροψία αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κανένα από τα μέλη της οικογένειας δεν είχε ποινικό μητρώο.

Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Εδαφικού Εγκλήματος της Διατμηματικής Διεύθυνσης της Εθνικής Αστυνομίας (DIPN 95), με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για πράξη αυτοάμυνας που ξέφυγε από τον έλεγχο.