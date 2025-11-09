Ήταν 9 Νοεμβρίου του 1890 όταν γεννήθηκε στη Λιλ ο άνθρωπος που θα άλλαζε για πάντα τη μοίρα της Γαλλίας. Ο Σαρλ ντε Γκολ, στρατηγός, ηγέτης της Ελεύθερης Γαλλίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα ιδρυτής της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, έμεινε στην Ιστορία ως το πρόσωπο που συνέδεσε την εθνική υπερηφάνεια με τη νηφαλιότητα της στρατηγικής σκέψης.

Συντηρητικός και οραματιστής, αυστηρός αλλά βαθιά ιδεαλιστής, πίστευε πως ένα έθνος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς πίστη στον εαυτό του. Υπήρξε περισσότερο από πολιτικός: ήταν ένα σύμβολο αντίστασης, ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας, τόσο για τους Γάλλους όσο και για την ίδια την Ευρώπη της μεταπολεμικής περιόδου.

Με αφορμή τη γέννησή του, θυμόμαστε δέκα από τις πιο εμβληματικές φράσεις του — δέκα σκέψεις που αποκαλύπτουν το βάθος, την ειρωνεία και τη σοφία ενός ηγέτη που έμαθε να βλέπει την Ιστορία με βλέμμα στρατηγού και ψυχή πατριώτη:

1. «Η Γαλλία δεν μπορεί να είναι η Γαλλία χωρίς το μεγαλείο»

2. «Ο πατριωτισμός είναι όταν αγαπάς τη χώρα σου. Ο εθνικισμός είναι όταν μισείς των άλλων»

3. «Πολιτική είναι να έχεις το βλέμμα τόσο μακριά όσο χρειάζεται, αλλά να κρατάς τα πόδια σου στη γη.»

4. «Όταν είσαι στρατηγός, πρέπει να βλέπεις πιο μακριά από τη μάχη· πρέπει να σκέφτεσαι το αύριο.»

5. «Η μεγάλη δύναμη ενός έθνους δεν βρίσκεται στα όπλα του, αλλά στην ψυχή του.»

6. «Πάντα πίστευα ότι το τέλος του κόσμου θα ερχόταν όταν οι άνθρωποι θα σταματούσαν να πιστεύουν στη Γαλλία.»

7. «Δεν μπορείς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 είδη τυριού»

8. «Η δόξα είναι πρόσκαιρη, το καθήκον όμως μένει»

9. «Αν θέλεις να είσαι μεγάλος, μάθε πρώτα να λες “όχι”»

10. «Το μεγαλύτερο κέρδος της ζωής είναι να υπηρετείς κάτι που σε ξεπερνά»

Από τον ηγέτη της Ελεύθερης Γαλλίας ως τον ιδρυτή της Πέμπτης Δημοκρατίας, ο Σαρλ ντε Γκολ άφησε πίσω του όχι μόνο μια χώρα πιο δυνατή, αλλά και ρητά που εξακολουθούν να εμπνέουν ηγέτες και λαούς.