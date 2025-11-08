Η Kosmoride διευρύνει επίσημα τη γκάμα της και παρουσιάζει για πρώτη φορά ολοκληρωμένη σειρά παιδικών ποδηλάτων, διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα και στο kosmoride.gr.

Μετά τη δυναμική ανάπτυξη στην αγορά των e-bikes, η Kosmoride επεκτείνει το οικοσύστημα μετακίνησης και παιχνιδιού που προσφέρει, απαντώντας στη ζήτηση των οικογενειών για υψηλής ποιότητας, ασφαλή και ανθεκτικά ποδήλατα για παιδιά όλων των ηλικιών.

Ποδήλατα που αντέχουν τη φαντασία των παιδιών

Η νέα καμπάνια της Kosmoride είναι εμπνευσμένη από τον μαγικό κόσμο της παιδικής φαντασίας. Δράκοι, κάστρα, περιπέτειες και ιστορίες όπου τα παιδιά πρωταγωνιστούν.

Γιατί όταν το παιχνίδι ξεκινά, το ποδήλατο πρέπει να αντέχει όσα μπορεί να βάλει στο μυαλό του ένα παιδί: από 1.000 δράκους που φυλάνε το κάστρο μέχρι τις πιο τολμηρές αποστολές στη γειτονιά.

Από τα πρώτα ποδήλατα ισορροπίας χωρίς πετάλια έως ποδήλατα για μεγαλύτερα παιδιά, η σειρά της Kosmoride σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει άνεση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα—με χαρακτηριστικά υψηλών προδιαγραφών που ανταποκρίνονται στο καθημερινό, έντονο παιχνίδι.

Οι κορυφαίες μάρκες παιδικών ποδηλάτων

Η Kosmoride προσφέρει πλέον παιδικά ποδήλατα από τρεις διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες:

Ideal – ελληνική τεχνογνωσία και αξιοπιστία

– ελληνική τεχνογνωσία και αξιοπιστία KTM – υψηλή ποιότητα κατασκευής και σπορ DNA

– υψηλή ποιότητα κατασκευής και σπορ DNA Woom – ένα από τα πιο δημοφιλή premium brands παγκοσμίως για παιδικά ποδήλατα, με εργονομία που έχει σχεδιαστεί 100% για παιδιά

Κάθε brand έχει επιλεγεί για να προσφέρει κορυφαία εμπειρία μάθησης, ασφάλειας και εξερεύνησης, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το επίπεδο του παιδιού.

Η επόμενη μέρα για την Kosmoride

Με τη νέα αυτή κατηγορία, η Kosmoride γίνεται ο απόλυτος προορισμός για ολόκληρη την οικογένεια, συνεχίζοντας την αποστολή της να αλλάξει τον τρόπο που κινούμαστε και ζούμε στις πόλεις.

Στην Kosmoride πιστεύουμε ότι το ποδήλατο είναι κάτι πολύ περισσότερο από μέσο μετακίνησης — είναι εμπειρία, παιχνίδι και ελευθερία. Θέλουμε κάθε παιδί να ξεκινά την περιπέτειά του πάνω σε ένα ποδήλατο που μπορεί να εμπιστευτεί και κάθε γονιός να νιώθει σιγουριά για την επιλογή του.