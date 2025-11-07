Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», με τη Φαίη Σκορδά, ήταν σήμερα η Κατερίνα Παναγοπούλου. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» (Παρασκευή – Κυριακή) παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

«Η σεζόν έχει ξεκινήσει πολύ καλά σε επίπεδο ανταπόκρισης του κόσμου. Χαιρόμαστε που το δελτίο του MEGA πάει πάρα πολύ καλά. Μας αρέσει γιατί ο κόσμος μάς επιλέγει για την ενημέρωσή του. Είναι δύσκολη περίοδος, οι ειδήσεις είναι συχνά πολύ αρνητικές, και αυτό μας επηρεάζει κι εμάς που καλούμαστε να τις μεταδώσουμε. Λειτουργεί σωρευτικά σ’ εμένα γιατί είμαι η πρώτη αποδέκτης των γεγονότων. Έρχεται υλικό το οποίο είναι πολύ σκληρό πολλές φορές», είπε αρχικά η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στα βίντεο σχολιασμού που ανεβάζει στα social media της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»: «Κάνω έναν καθαρό σχολιασμό. Ήταν μία ιδέα του Προέδρου, του κύριου Βαγγέλη Μαρινάκη, που είπε να κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να λέμε την άποψή μας την προσωπική, να λέμε ό,τι θέλουμε και το σχόλιό μας. Επιλέγουμε εμείς τα θέματα. Τα γεγονότα δεν είναι μονοδιάστατα και είναι πολύ ωραίο από το ίδιο Μέσο να εκφράζονται τελείως διαφορετικές απόψεις, όπως και συμβαίνει. Είναι διαφορετικό όταν το λέω ή όταν το γράφω. Σε κάποια θέματα στο δελτίο, όπου θεωρώ ότι πρέπει να κάνω έναν σχολιασμό, τον κάνω. Διαχωρίζω το σχόλιο από την είδηση. Νομίζω ότι είναι χρέος των δημοσιογράφων να μην στέκονται ουδέτεροι σε κάποια γεγονότα. Άλλο η ουδετερότητα και άλλο η αντικειμενικότητα, χρειάζεται φειδώ. Στα «ΝΕΑ» μπορώ να λέω ελεύθερα τα πάντα. Δεν μας αναθέτουν τα θέματα, είναι ελεύθερο. Επιλέγω μόνη μου τα θέματά μου. Δεν καταπιάνομαι μόνο με την πολιτική».

Για τις ισορροπίες ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή, η Κατερίνα Παναγοπούλου σημείωσε: «Διαπιστώνω ότι εάν θέλεις να κανείς κάποια πράγματα, τον χρόνο τον βρίσκεις. Σημασία έχουν η θέληση και η πρόθεση. Βρίσκω χρόνο τις μέρες που δεν έχω δελτίο. Μετά το δελτίο βγαίνω, βλέπω ανθρώπους δεν κάθομαι στο σπίτι. Έχω φίλους και φίλες από το δημοτικό».

Σχετικά με τις εκπομπές infotainment: «Αρέσουν στον κόσμο. Άν ο άνθρωπος που εκφράζει την άποψη για ένα θέμα, είναι ενημερωμένος, καλώς το κάνει. Όλοι δικαιούμαστε να έχουμε μία άποψη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις βγάλει σχολή ΜΜΕ για να έχεις άποψη. Η μεγαλύτερη πληγή είναι ο λαϊκισμός».

Έχει νιώσει «πισώπλατα μαχαιρώματα»; Όπως τόνισε η Κατερίνα Παναγοπούλου: «Στη διαδρομή μου υπήρχε μία ομαλότητα και ροή. Όταν υπάρχει κάτι που κατακτάς υπάρχουν “αγκωνιές” και ανταγωνισμοί που δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πιο “εύκολη” η διαδρομή παρά το να διατηρηθείς σε ένα επίπεδο. Δεν μπαίνω σε αντιπαραθέσεις, αλλά δεν θα αφήσω και αναπάντητα πράγματα. Δεν θα το κάνω δημόσια αυτό».

Αναφορικά με τη δουλειά της και τις προκλήσεις της, ανέφερε: «Μου αρέσει ο πρωταθλητισμός. Και ανάλυση κάνουμε (σ.σ. Στα νούμερα τηλεθέασης) και ξέρουμε, οι άνθρωποι της τηλεόρασης, πότε θα κάνουμε νούμερα και πότε όχι. Την ώρα που λέω το δελτίο, ξέρω πότε θα πάει καλά. Πολλές φορές κάνουμε μία επιλογή στο δελτίο -και είναι κεντρική επιλογή- να πούμε κάτι το οποίο ξέρουμε ότι μπορεί να μην πάει πολύ καλά στα νούμερα. Δεν συμφωνούμε πάντα όλοι στα θέματα. Στις συσκέψεις διαφωνούμε πολλές φορές, αλλά συζητάμε και μου αρέσει που υπάρχουν όλες οι απόψεις και φυσικά υπάρχει σεβασμός. Είναι γόνιμες αυτές οι αντιπαραθέσεις».

Πώς διαχειρίζεται το άγχος της δουλειάς της: «Έχω αρκετό άγχος και το “πληρώνω” διαρκώς. Έχω πόνους στο στομάχι… είμαι αγχώδης. Πολλές φορές δεν θέλω να το δείχνω, θέλω να περνάω μια εικόνα ηρεμίας. Σ’ αυτό το επάγγελμα είναι τόσο σοβαρά αυτά που λες και η αδρεναλίνη εκείνη την ώρα είναι στο 150%. Πρέπει να είσαι απολύτως συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις. Και αϋπνίες έχω…», παραδέχθηκε.