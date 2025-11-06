Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 σετ από τη Λας Πάλμας στο «Μελίνα Μερκούρη» για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, με δύο λάθη του διαιτητή στο τέλος του τέταρτου σετ να αλλάζουν το τελικό αποτέλεσμα (αντί για 25-23, 24-24 και αντί για 25-24, 24-25).

Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν δυνατά το πρώτο σετ, όμως οι Ισπανοί κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 25-20. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε στο δεύτερο σετ, επικρατώντας 25-18, αλλά η Λας Πάλμας επέστρεψε στο τρίτο με 25-18 και, παρά την προσπάθεια των Πειραιωτών στο τέταρτο, επικράτησε με 26-24.

Η ήττα δυσκολεύει πλέον την πρόκριση των Πειραιωτών στον τρίτο προκριματικό γύρο, με τη ρεβάνς να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 21:00 στα Κανάρια Νησιά. Ο Ολυμπιακός καλείται να παρουσιαστεί με ψυχή, όπως στον πρώτο αγώνα, για να διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι σε μία ποιοτική ομάδα.

Τα σετ:

20-25, 25-18, 18-25, 24-26