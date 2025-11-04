Απεγκλωβίστηκε ζωντανός ο εργάτης που παρέμεινε κάτω από τα ερείπια επί έντεκα ώρες, εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος του Πύργου των Κόμηδων, που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Ρώμη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 67 ετών, με καταγωγή από την Ρουμανία, ο οποίος παρέμεινε σε επαφή με τα σωστικά συνεργεία. Η κατάστασή του, όμως, είναι κρίσιμη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί σωλήνες που «ρούφηξαν» μεγάλο μέρος από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες, με μεγάλη προσοχή, έσκαψαν και με γυμνά χέρια.