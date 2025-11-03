Παρότι ο «Δικέφαλος» προσέφερε σκορ και θέαμα στην Τούμπα, ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε περισσότερο στη συνέχεια και όχι στη χθεσινή παράσταση.

«Ξεκινήσαμε με ενέργεια, επιβάλαμε τον ρυθμό μας και αποκτήσαμε γρήγορα τον έλεγχο», ανέφερε ο Λουτσέσκου, εξηγώντας πως το 2-0 του πρώτου μέρους έδωσε βάση για μια άνετη επικράτηση, παρότι υπήρξαν στιγμές πίεσης στο φινάλε του ημιχρόνου. Όπως τόνισε, οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν φρεσκάδα και διαμόρφωσαν ένα σκορ που αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο.

«Είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά δεν συγχωρείται εφησυχασμός»

Ο Ρουμάνος προπονητής επέμεινε στη σημασία της διαχείρισης: «Όταν βρίσκεσαι σε φόρμα, πρέπει να εκμεταλλευτείς αυτή τη δυναμική στο μέγιστο. Δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση. Έρχονται παιχνίδια που απαιτούν απόλυτη ένταση και συγκέντρωση». Ο Λουτσέσκου υπενθύμισε πως το καλό μομέντουμ χτίστηκε με κόπο και συνέπεια, άρα «το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θεωρήσουμε ότι τελειώσαμε τη δουλειά».

Η επίδραση των συνεχόμενων νικών και η ψυχολογία στα αποδυτήρια

Ο ΠΑΟΚ μετράει δύο σερί νίκες σε ντέρμπι και ο προπονητής παραδέχτηκε πως αυτό έδωσε τεράστια ώθηση στο σύνολο: «Η ομάδα παίζει με αυτοπεποίθηση, οι παίκτες δουλεύουν με όρεξη, υπάρχει ενθουσιασμός. Βλέπω ένα γκρουπ που απολαμβάνει να πιέζει, να τρέχει, να κερδίζει μονομαχίες». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η ψυχολογία μεταφέρεται και στους νεοαποκτηθέντες που «μπαίνουν πιο εύκολα στο κλίμα όταν το περιβάλλον είναι υγιές και νικηφόρο».

Για Ιβάνούσετς, Μπιάνκο, Οζντόεφ και τον ρόλο των μέσων στο σκοράρισμα

Ο κόουτς στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι μέσοι συμβάλλουν τόσο δημιουργικά όσο και εκτελεστικά: «Το σημαντικό είναι να παίρνουμε γκολ από όλες τις γραμμές. Αν στο τέλος της σεζόν ο Οζντόεφ είναι πρώτος σκόρερ, δεν θα με εκπλήξει – σημαίνει ότι η ομάδα λειτουργεί σωστά». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσαρμογή των νέων παικτών γίνεται σταδιακά, χάρη στη σταθερότητα του συνόλου και στη ροή των επιτυχιών.

Τέιλορ, Κεντζόρα και η φιλοσοφία του «δύο παίκτες ανά θέση»

Ο Λουτσέσκου μίλησε με θετικά λόγια για την άνοδο του Τέιλορ και τη σταθερότητα του Κεντζόρα, υπογραμμίζοντας πως «σε μια ομάδα που αγωνίζεται ανά τρεις μέρες, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι». Η επιλογή να υπάρχουν ισάξιες λύσεις σε κάθε πλευρά της άμυνας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη, όπως είπε: «Ο τραυματισμός μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Θέλω παίκτες που μπαίνουν στο γήπεδο και η ομάδα να μη χάνει τον ρυθμό της».

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τις δύσκολες στιγμές»

Κλείνοντας, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ τόνισε πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο νίκες και καλές εμφανίσεις: «Στιγμές δυσκολίας θα υπάρξουν μέσα στη σεζόν. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε ενωμένοι και προετοιμασμένοι όταν έρθουν». Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο: η νοοτροπία «όλοι για όλους» είναι αυτή που θα κρατήσει τον ΠΑΟΚ σε υψηλό επίπεδο.