Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα για την ανάγκη άμεσων διευθετήσεων που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια και τη διοίκηση στη Γάζα από τους Παλαιστίνιους. Η τοποθέτηση αυτή θα γίνει κατά τη διάρκεια συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εκεχειρία και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Φιντάν αναμένεται, όπως ανέφερε η πηγή, «να δώσει έμφαση στη σημασία της συντονισμένης δράσης από μουσουλμανικές χώρες για την εκεχειρία, ώστε να εξελιχθεί σε διαρκή ειρήνη».