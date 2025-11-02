Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής, 2 Οκτωβρίου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διώροφη μονοκατοικία στην οδό Ούλωφ Πάλμε, στους Αγίους Αναργύρους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες, να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικά κτίρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ παραμένει άγνωστο αν την ώρα του συμβάντος υπήρχαν άτομα μέσα στη μονοκατοικία.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.