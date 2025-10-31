Το κεντρώο κόμμα D66 αναδείχθηκε νικητής των εκλογών στην Ολλανδία, σύμφωνα με τις προβολές του ολλανδικού πρακτορείου ειδήσεων ANP. Η καταμέτρηση δείχνει ότι ο ακροδεξιός ηγέτης Γκερτ Βίλντερς δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά.

Ο επικεφαλής του D66, Ρομπ Γέτεν, θεωρείται πλέον φαβορί για την πρωθυπουργία, γεγονός που θα τον καταστήσει τον νεότερο ηγέτη της πέμπτης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τον περιμένουν παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Οι προβολές του ANP μεταδόθηκαν άμεσα από πολλά μέσα ενημέρωσης της χώρας, ανάμεσά τους και η δημόσια τηλεόραση NOS. Με την καταμέτρηση σε μία περιφέρεια και τις ψήφους των Ολλανδών του εξωτερικού να απομένουν, ο Γέτεν προηγείται με 15.155 ψήφους έναντι του Βίλντερς.

Οι επιστολικές ψήφοι καταμετρώνται ήδη στη Χάγη, ενώ τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου. Οι Ολλανδοί του εξωτερικού στηρίζουν συνήθως κεντρώα και αριστερά κόμματα· στις εκλογές του 2023 το D66 είχε επικρατήσει του PVV με σχεδόν 3.000 επιστολικές ψήφους.

Την Τρίτη, οι πολιτικοί αρχηγοί θα συνεδριάσουν στο Κοινοβούλιο για να επιλέξουν το πρόσωπο που θα διερευνήσει τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης. Ο αρχηγός του κόμματος με τη μεγαλύτερη εκλογική δύναμη είναι αυτός που ορίζει τον διαμεσολαβητή και καθοδηγεί τη διαδικασία των διαβουλεύσεων, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μήνες.

Μέχρι τότε, ο προσωρινός πρωθυπουργός Ντικ Σόοφ εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα, δηλώνοντας πως «θα παραμείνω πρωθυπουργός μέχρι τα Χριστούγεννα».

Όλα τα κόμματα έχουν αποκλείσει συνεργασία με τον Βίλντερς, ο οποίος είχε αποσύρει το PVV από τον προηγούμενο συνασπισμό λόγω διαφωνιών στο μεταναστευτικό.

Σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης

Αν επιβεβαιωθεί η νίκη του D66, ο Γέτεν θα χρειαστεί να συγκροτήσει έναν «μεγάλο συνασπισμό» με κόμματα που μοιράζονται παρόμοιες θέσεις. Για κοινοβουλευτική πλειοψηφία απαιτούνται τουλάχιστον 76 έδρες σε σύνολο 150.

Το D66 διαθέτει 26 έδρες και ενδέχεται να συνεργαστεί με το κεντροδεξιό CDA (18 έδρες), το φιλελεύθερο VVD (22 έδρες) και την ομάδα Πράσινοι/Εργατικοί (20 έδρες). Ωστόσο, υπάρχουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το VVD και οι Πράσινοι/Εργατικοί μπορούν να συνυπάρξουν σε κοινό κυβερνητικό σχήμα.

Η ηγέτης του VVD, Ντιλάν Γεσιλγκιόζ, είχε δηλώσει προεκλογικά ότι μια τέτοια συνεργασία «δεν θα λειτουργούσε» και εξέφρασε προτίμηση σε έναν κεντροδεξιό συνασπισμό. Τη Δευτέρα, οι Πράσινοι/Εργατικοί εκλέγουν νέο ηγέτη μετά την παραίτηση του Φρανς Τίμερμανς, γεγονός που ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες.

Η άνοδος της ακροδεξιάς

Παρά την πτώση του PVV, άλλα ακροδεξιά κόμματα κατέγραψαν ενίσχυση. Το Φόρουμ για τη Δημοκρατία (FvD), που ζητά αποχώρηση από τη Συμφωνία Σένγκεν, υπερδιπλασίασε τα ποσοστά του και θα εκπροσωπείται με επτά βουλευτές, από τρεις στην προηγούμενη Βουλή.

Το επίσης ακροδεξιό JA21, που αυτοχαρακτηρίζεται «συντηρητικό φιλελεύθερο κόμμα με θετικό όραμα για την Ολλανδία», αύξησε τις έδρες του από μία σε εννέα.

Οι δηλώσεις του Ρομπ Γέτεν

Σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Γέτεν υπογράμμισε ότι η νίκη του D66 δείχνει πως «είναι δυνατό να ηττηθούν τα λαϊκιστικά κόμματα στην Ευρώπη». Τόνισε ότι η εκστρατεία του βασίστηκε σε «ένα θετικό μήνυμα για τη χώρα» και εξέφρασε υπερηφάνεια για το αποτέλεσμα, το οποίο χαρακτήρισε ιστορικό.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που γίναμε πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές», είπε, προσθέτοντας πως αισθάνεται «μια μεγάλη ευθύνη». Προτεραιότητά του, όπως ανέφερε, είναι ο σχηματισμός μιας σταθερής και φιλόδοξης κυβέρνησης.

Το εκλογικό συμβούλιο θα ανακοινώσει τα επίσημα αποτελέσματα την Παρασκευή, ωστόσο ο 38χρονος Γέτεν δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο», καθώς οι πολίτες απαιτούν άμεση δράση. Ανέφερε επίσης ότι δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει με τον Βίλντερς, σημειώνοντας πως «είναι πλέον σαφές πως το D66 θα είναι το μεγαλύτερο κόμμα».