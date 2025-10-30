Ο Ρομπ Γέτεν, πρώην προπονητής της Ολυμπιονίκου Σιφάν Χασάν, ετοιμάζεται να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας, μετά τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος D66 στις εκλογές. Στα 38 του χρόνια, ο πολιτικός που στο παρελθόν έτρεχε δίπλα στην αιθιοπικής καταγωγής Ολλανδή δρομέα για να της δίνει ρυθμό, κέρδισε τη δική του εκλογική «κούρσα».

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ο Γέτεν αναμένεται να είναι ο πρώτος Ολλανδός πρωθυπουργός που έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος. Η πολιτική του στρατηγική, όπως και της Χασάν στον μαραθώνιο, αποδείχθηκε άψογα μελετημένη, οδηγώντας το D66 σε θεαματική ανάκαμψη μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Με τη νεανική του ενέργεια και τα ελπιδοφόρα μηνύματα, ο Γέτεν κατάφερε να ανεβάσει το κόμμα του από την πέμπτη θέση των δημοσκοπήσεων στην κορυφή. «Τα καταφέραμε», φώναξε στους υποστηρικτές του τη νύχτα των εκλογών, μπροστά σε πλήθος που κυμάτιζε ολλανδικές και ευρωπαϊκές σημαίες.

Η νέα πολιτική ισορροπία

Το D66 προβλέπεται να εξασφαλίσει 27 από τις 150 έδρες του κοινοβουλίου, ενώ το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Χέερτ Βίλντερς περιορίζεται στις 25. Το φιλελεύθερο VVD αναμένεται να λάβει 23 έδρες και η αριστερή συμμαχία Πρασίνων/Εργατικών περίπου 20. Παρά τα αποτελέσματα, ο Βίλντερς δεν έχει πιθανότητες να αναλάβει την πρωθυπουργία, καθώς τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα απορρίπτουν κάθε συνεργασία μαζί του.

Η εκλογική αναμέτρηση προκλήθηκε μετά τη διάλυση του προηγούμενου κυβερνητικού συνασπισμού, όταν ο Βίλντερς απέσυρε το κόμμα του λόγω διαφωνιών για το μεταναστευτικό. Ο Γέτεν δήλωσε ότι επιθυμεί να «επαναφέρει την Ολλανδία στην καρδιά της Ευρώπης», υπογραμμίζοντας πως «χωρίς ευρωπαϊκή συνεργασία δεν οδηγούμαστε πουθενά».

Από «Ρομπότ Γέτεν» σε χαρισματικό ηγέτη

Αρχικά, ο νεαρός πολιτικός αντιμετώπισε ειρωνείες για το αυστηρό του ύφος και τα γυαλιά του, αποκτώντας το παρατσούκλι «Ρομπότ Γέτεν». Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, άλλαξε την εικόνα του, υιοθετώντας πιο χαλαρό στυλ και πιο ανθρώπινη επικοινωνία. Η συμμετοχή του σε τηλεοπτικό κουίζ γνώσεων αύξησε σημαντικά τη δημοτικότητά του.

«Ένας σπασίκλας. Αυτός ήμουν πραγματικά στα 12 μου», έχει δηλώσει ο Γέτεν, που μεγάλωσε στο Ούντεν και σπούδασε Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο του Ναϊμέχεν. Πριν μπει στην πολιτική, εργάστηκε ως σύμβουλος στη δημόσια εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων ProRail.

Προσωπική ζωή και αξίες

Το καλοκαίρι σχεδιάζει να παντρευτεί στην Ισπανία τον σύντροφό του, τον αργεντινό παίκτη χόκεϊ Νικολάς Κίναν, με τον οποίο είναι μαζί από το 2022. Ως παιδί, ο Γέτεν ονειρευόταν να γίνει αθλητής. «Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα ήταν το μεγαλύτερο πάθος μου», λέει, προσθέτοντας ότι δυσκολευόταν να ταυτιστεί με ομοφυλόφιλους αθλητές, καθώς δεν υπήρχαν τότε πρότυπα.

Αν και κάποτε σκέφτηκε να ακολουθήσει καριέρα στη φιλοξενία, τελικά τον κέρδισε η πολιτική. Από το 2022 έως το 2024 διετέλεσε υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αποκτώντας εμπειρία σε κρίσιμα ζητήματα πράσινης μετάβασης.

Από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας, ο Γέτεν είχε αποκλείσει κάθε συνεργασία με τον Βίλντερς, τον οποίο χαρακτήρισε «νταή σε παιδική χαρά». «Ως δημοκράτης, δεν βλέπω πώς θα μπορούσα να σχηματίσω συνασπισμό μαζί του», είχε ξεκαθαρίσει, επιμένοντας στη γραμμή της μετριοπάθειας και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού.