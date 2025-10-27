Στα πρώτα 16 παιχνίδια της σεζόν, σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Δικέφαλος έχει ήδη καταφέρει να βρει δίχτυα με 11 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές – ένα στατιστικό που αποτυπώνει όχι απλώς την ευχέρεια στο σκοράρισμα, αλλά και τη συλλογική λειτουργία μιας ομάδας που εξελίσσεται.

Το τελευταίο και πιο πρόσφατο παράδειγμα ήρθε στην Τούμπα, στη νίκη με 3-0 επί του Βόλου. Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ σημείωσε δύο τέρματα και ο Γιώργος Γιακουμάκης άνοιξε λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας πως ο ΠΑΟΚ διαθέτει εναλλακτικές λύσεις σε κάθε γραμμή.

Ο Ρώσος μέσος πραγματοποίησε μία από τις πιο πληθωρικές του εμφανίσεις με τα «ασπρόμαυρα», επαναλαμβάνοντας ένα προσωπικό κατόρθωμα που είχε πετύχει ακριβώς δύο χρόνια πριν – πάλι την 8η αγωνιστική, πάλι με δύο γκολ, τότε απέναντι στον Ατρόμητο. Αυτή η σύμπρωτση για τον Οζντόεφ, μπορεί να ειναι και ένας… οιωνός; Θα φανεί στην πορεία…

Με τα τρία συνολικά τέρματά του στο πρωτάθλημα, ο Οζντόεφ βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας των σκόρερ του ΠΑΟΚ, μπροστά από τους Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια και Πέλκα που ακολουθούν με δύο.

Παράλληλα, μετρά ήδη δύο ασίστ, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο επιδραστικούς χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος. Με μόλις εννέα τελικές προσπάθειες έχει σκοράρει τρεις φορές — ένα γκολ ανά τρεις τελικές, επίδοση που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο αποτελεσματικούς παίκτες της Super League.

Δύναμη πυρός η μεσαία γραμμή

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φετινού ΠΑΟΚ είναι η έντονη συμμετοχή των μέσων στο επιθετικό παιχνίδι. Η τριάδα των Μεϊτέ, Καμαρά και Οζντόεφ έχει ήδη συνεισφέρει έξι γκολ στα 16 πρώτα παιχνίδια της σεζόν, αριθμός που δείχνει την εξέλιξη του παιχνιδιού της ομάδας μέσα από τον άξονα.

Ο Λουτσέσκου έχει επιμείνει στη σημασία της συνεχούς κίνησης των χαφ, ζητώντας τους να «πατούν περιοχή» και να προσθέτουν απειλή από τη δεύτερη γραμμή. Το αποτέλεσμα είναι ένας ΠΑΟΚ με μεγαλύτερη ένταση, ταχύτητα στις μεταβάσεις και πολυδιάστατη επιθετική ανάπτυξη.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ δείχνει να έχει προσαρμοστεί πλήρως στο ρόλο του box-to-box μέσου, ο Μαντί Καμαρά προσφέρει δύναμη, κάθετο παιχνίδι και εκτελεστική παρουσία, ενώ ο Σουαλιό Μεϊτέ πραγματοποιεί ίσως την πιο ώριμη σεζόν της καριέρας του, συνδυάζοντας τρέξιμο, ένταση και καθαρό μυαλό στο δημιουργικό κομμάτι.

Ένας ΠΑΟΚ με… σκόρερ παντού

Η στατιστική εικόνα είναι εντυπωσιακή: ο ΠΑΟΚ έχει σκοράρει με παίκτες από όλες τις γραμμές. Αμυντικοί όπως ο Μπάμπα Ράχμαν, χαφ όπως ο Οζντόεφ και ο Μεϊτέ, εξτρέμ όπως ο Ζίβκοβιτς και ο Ντεσπόντοφ, αλλά και επιθετικοί όπως ο Κωνσταντέλιας και ο Γιακουμάκης, έχουν όλοι συμβάλει στο γκολ. Η «πολυφωνία» αυτή αποτελεί σήμα κατατεθέν των ομάδων του Ραζβάν Λουτσέσκου, που πάντα επιδιώκουν το ομαδικό αποτέλεσμα αντί της εξάρτησης από έναν πρωταγωνιστή.

Η εικόνα αυτή θυμίζει έντονα την σεζόν 2023-24 όταν ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 22 διαφορετικούς σκόρερ και τον εντυπωσιακό αριθμό των 140 τερμάτων σε όλες τις διοργανώσεις – ρεκόρ που αντικατοπτρίζει το βάθος και τη συνοχή του ρόστερ. Και η φετινή ομάδα δείχνει να βαδίζει στον ίδιο δρόμο, ίσως με ακόμη μεγαλύτερη ωριμότητα και σταθερότητα στην απόδοση της όσο περνάει ο καιρός.

Ο ΠΑΟΚ δεν εξαρτάται από έναν «killer». Αντίθετα, διαθέτει παίκτες με την ικανότητα να εκτελούν από διαφορετικά σημεία και με διαφορετικούς τρόπους – με κεφαλιές, σουτ εκτός περιοχής, κάθετες συνεργασίες ή στημένες φάσεις.

Αυτή η πολυδιάστατη απειλή είναι και το μεγαλύτερο όπλο του Ραζβάν Λουτσέσκου, που βλέπει την ομάδα του να αναπτύσσεται με αυτοπεποίθηση και να επιστρέφει σταδιακά στην κορυφή, όχι απλώς μέσω αποτελεσμάτων, αλλά μέσω ενός σταθερού και αναγνωρίσιμου ποδοσφαιρικού μοντέλου.