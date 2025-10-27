Ο Γάλλος χαφ, που αποκτήθηκε από την Μπενφίκα, έχει ήδη κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του Ρουμάνου τεχνικού και αποτελεί τον άνθρωπο-σταθερά στο πιο απαιτητικό κομμάτι του γηπέδου: τη μεσαία γραμμή.

Μέσα από τα πρώτα 16 επίσημα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν, ο Μεϊτέ έχει καταφέρει κάτι που ελάχιστοι ποδοσφαιριστές μπορούν να πετύχουν. Έχει συμμετοχή και στα 16, χωρίς ούτε ένα λεπτό… ξεκούρασης, είτε ως βασικός είτε ερχόμενος από τον πάγκο. Ο συνολικός του χρόνος φτάνει τα 1.343 λεπτά, περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη του Δικεφάλου, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 1.207.

Από αυτά τα 16 παιχνίδια, ο Μεϊτέ ξεκίνησε στα 14 στην αρχική ενδεκάδα και ολοκλήρωσε 13 πλήρη 90λεπτα, ενώ έχει και ένα 120λεπτο ματς – εκείνο το μαραθώνιο απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία. Στα δύο ματς που ήρθε από τον πάγκο, το αποτέλεσμα δεν ήταν ευνοϊκό για τον ΠΑΟΚ: τόσο στο 4-1 του Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό όσο και στο παιχνίδι με τη Θέλτα στο Βίγκο, η απουσία του από το αρχικό σχήμα ήταν εμφανής. Κι αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Ο παίκτης «δικλείδα ασφάλειας» του Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει κρύψει ποτέ τη μεγάλη εκτίμησή του για τον 31χρονο χαφ. Μετά τη νίκη επί του Βόλου στην Τούμπα, ο Ρουμάνος τεχνικός αφιέρωσε ειδική αναφορά στον Μεϊτέ: «Πάνω από όλα τα άλλα, είναι ένας μέσος με κορυφαία ικανότητα να κλέβει μπάλες στις μεταβάσεις του αντιπάλου. Ξέρει να καθυστερεί τις επιθέσεις και να δίνει τον χρόνο στους συμπαίκτες του να οργανωθούν. Ο Μεϊτέ είναι κορυφαίος στο να μας προσφέρει ασφάλεια στο γήπεδο», είπε χαρακτηριστικά.

Και όντως, τα νούμερα το επιβεβαιώνουν. Ο Μεϊτέ ηγείται της Super League στα κλεψίματα με 25, δείχνοντας πόσο καθοριστικός είναι στο ανασταλτικό κομμάτι. Παράλληλα, προσφέρει σταθερότητα στην κυκλοφορία της μπάλας, καθώς σπάνια ρισκάρει, διαβάζει σωστά τον χώρο και κρατάει τις αποστάσεις της ομάδας όταν εκείνη επιτίθεται με πολλούς.

Το «σκιάχτρο» στον χώρο του κέντρου

Αυτό που ξεχωρίζει τον Μεϊτέ δεν είναι μόνο η φυσική του δύναμη ή το γεμάτο κορμί του. Είναι η συνέπεια και η πειθαρχία με την οποία προσεγγίζει το παιχνίδι. Στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ, όπου ο ρυθμός αλλάζει συνεχώς, ο Γάλλος λειτουργεί σαν «μετρονόμος». Καλύπτει χώρους, ισορροπεί τη γραμμή μεσαίας πίεσης και «σβήνει» κάθε προσπάθεια του αντιπάλου να επιτεθεί κάθετα.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί εντός αποδυτηρίων τον αποκαλούν «μηχανάκι» — ένας ποδοσφαιριστής που δεν σταματά να τρέχει, να μαρκάρει, να καλύπτει και να καθοδηγεί τους γύρω του. Ακόμη και στα ματς που ο ΠΑΟΚ δεν είχε καλή εικόνα, η παρουσία του Μεϊτέ ήταν εκεί, σαν σταθερό σημείο αναφοράς.

Η εμπειρία που κάνει τη διαφορά

Ο Μεϊτέ δεν είναι κάποιος νεαρός που ψάχνει να καθιερωθεί. Έχει περάσει από το κορυφαίο επίπεδο — Serie A και Ligue 1. Από τη Μίλαν, την Τορίνο, τη Μπενφίκα, την Λιλ. Αυτή η εμπειρία φαίνεται σε κάθε του κίνηση στο χορτάρι. Δεν πανικοβάλλεται, δεν βιάζεται. Ξέρει πότε να «σπάσει» τον ρυθμό, πότε να κρατήσει μπάλα και πότε να αφήσει το παιχνίδι να κυλήσει.

Η παρουσία του στον ΠΑΟΚ έχει φέρει και κάτι ακόμα: ηρεμία. Είναι ένας παίκτης που εμπνέει εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες του. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά τον βλέπουμε να καθοδηγεί τους νεότερους, όπως τον Μάρκος Αντόνιο ή τον Κωνσταντέλια, δίνοντάς τους οδηγίες μέσα στο παιχνίδι.

Στατιστικά που… μιλούν από μόνα τους

Πέρα από τα κλεψίματα και τα χιλιόμετρα, ο Μεϊτέ έχει ήδη δύο γκολ και μία ασίστ φέτος, επιβεβαιώνοντας πως δεν περιορίζεται μόνο στα αμυντικά του καθήκοντα. Οι εμφανίσεις του, ειδικά απέναντι σε ομάδες που πιέζουν ψηλά, αναδεικνύουν τη σημασία του στη διαχείριση της πίεσης και στη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση.

Το ότι παραμένει βασικός και αναντικατάστατος σε μια ομάδα με τόση ένταση και συνεχή ροτέισον δείχνει το πόσο πολύ τον εμπιστεύεται ο Λουτσέσκου. Ο Γάλλος έχει γίνει για τον Ρουμάνο τεχνικό ό,τι ήταν κάποτε ο Μαουρίτσιο – ο ποδοσφαιριστής που αποτελεί τη «βάση» πάνω στην οποία χτίζεται το υπόλοιπο πλάνο.

Το νέο σημείο αναφοράς της μεσαίας γραμμής

Ο Μεϊτέ μετρά ήδη 70 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ένας αριθμός που αποκτά ιδιαίτερη αξία αν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται μόλις για τη δεύτερη του χρονιά στην Τούμπα. Έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς, ένας παίκτης που συμβολίζει την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να συνδυάσει εμπειρία, φυσική δύναμη και πειθαρχία σε ένα σύνολο που στοχεύει ψηλά.

Και όσο το 16/16 συνεχίζει να μεγαλώνει, άλλο τόσο αυξάνεται και η επιρροή του στο παιχνίδι του Δικεφάλου. Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που εκφράζει ιδανικά τη φιλοσοφία του Λουτσέσκου —δουλειά, σταθερότητα, ισορροπία— αυτός είναι ο Σουαλιό Μεϊτέ.