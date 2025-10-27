Μία φράση του Ρουμάνου τεχνικού, φαινομενικά απλή, είχε βαρύνουσα σημασία, καθώς ερχόταν σε αντίθεση με τη συνήθη, λιτή φιλοσοφία του: «Ήταν ο καλύτερος παίκτης στο γήπεδο».

Με αυτή τη δήλωση, ο Λουτσέσκου όχι μόνο επιβράβευσε τον Έλληνα επιθετικό, αλλά τον ενέταξε και επίσημα στο περιβόητο «γκρουπ των εργατών», την ομάδα παικτών που αποτελούν τον πυρήνα της δικής του αγωνιστικής φιλοσοφίας.

Η στιγμή της καθιέρωσης και το γκολ της απελευθέρωσης

Μετά τον θρίαμβο επί της ΑΕΚ και το ιστορικό ευρωπαϊκό «διπλό» στη Γαλλία επί της Λιλ, ο ΠΑΟΚ είχε μπροστά του μία φαινομενικά εύκολη, αλλά στην πραγματικότητα «ύπουλη» αναμέτρηση (σ.σ. με τον Βόλο), μια από εκείνες που κρύβουν κινδύνους πνευματικής χαλάρωσης.

Ο Λουτσέσκου είχε εκφράσει τις ανησυχίες του για τη διαχείριση της έντασης μετά τις μεγάλες επιτυχίες: «Το σκεφτόμουν πολύ, πώς θα παίξουμε, σε τι επίπεδο θα είναι η ένταση».

Ο γρίφος λύθηκε στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου από τον Γιακουμάκη, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του τέρμα στο πρωτάθλημα μετά από μια εξαετία. Με ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ στην κίνηση, έδειξε το δρόμο προς τη νίκη, απελευθερώνοντας την ομάδα και οδηγώντας την σε ένα άνετο τελικό 3-0.

Το γκολ αυτό λειτούργησε ως «χαριστική βολή» για τους φιλοξενούμενους, όπως παραδέχθηκε και ο προπονητής τους, Χουάν Φεράντο: «Μετά το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, πέσαμε ψυχολογικά».

Η συνεισφορά εκτος των γκολ για τον Κρητικό φορ

Το τέρμα αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ο Γιακουμάκης «γυρόφερνε» το γκολ εδώ και καιρό, ειδικά μετά το εντυπωσιακό του τέρμα με τη Ριέκα στα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Η ουσιαστική του συνεισφορά φάνηκε στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπου υπήρξε από τους βασικούς πρωταγωνιστές της νίκης, παρά το γεγονός ότι το δικό του καθαρό «σεντερφορίσιο» γκολ ακυρώθηκε (λόγω φάουλ του Κωνσταντέλια) και ένα μακρινό του σουτ στο 95’ σταμάτησε στο δοκάρι. Η Τούμπα όμως αναγνώρισε και χειροκρότησε την αδιάκοπη προσπάθειά του.

Η αξία του φάνηκε περίτρανα και στο κρίσιμο παιχνίδι στη Γαλλία, όπου πέρασε ως αλλαγή, σε ένα σημείο που ο αγώνας είχε μετατραπεί σε «ροντέο».

Εκεί, ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός για το τέταρτο γκολ, μια φάση που ανέδειξε την ομαδική πειθαρχία και την αγωνιστική νοημοσύνη του. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο σκόρερ του γκολ, φρόντισε να «φωτίσει» τη συνεισφορά του Γιακουμάκη: «Είδα τον Γιακουμάκη που έκανε κίνηση και τράβηξε μαζί του τους δυο κεντρικούς αμυντικούς της Λιλ. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε χώρο για τον Ζίλε… η δουλειά μου ήταν απλά να του δώσω μια καλή πάσα».

Η άμεση «ανταπόδοση» ήρθε τέσσερις ημέρες αργότερα, όταν ο Γιακουμάκης χαρακτήρισε τον Ντεσπόντοφ «εξαιρετικό συμπαίκτη», λίγο πριν η στατική φάση από τα πόδια του Βούλγαρου καταλήξει σε γκολ με τη δική του υπογραφή.

Η ολοκλήρωση της μετάλλαξης και η φιλοσοφία του Λουτσέσκου

Για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, η ομαδική εκτέλεση έχει πάντα προτεραιότητα έναντι του προσωπικού σκοραρίσματος. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναζητούσε πάντα έναν επιθετικό που να «κουμπώνει» ιδανικά στο πλάνο του, έναν παίκτη που να μην είναι απλώς εκτελεστής, αλλά πρώτος αμυντικός και δημιουργός χώρων.

Ο Γιακουμάκης ανταποκρίθηκε πλήρως σε αυτή την απαίτηση, όπως φάνηκε και στο τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ (σ.σ. με τον Οζντόεφ): με μία καθαρά «εργατική» κίνηση, κάλυψε τον αντίπαλο αμυντικό (Χέρμανσον), επιτρέποντας στον Οζντόεφ να πλασάρει ανενόχλητος στα δίχτυα.

Αυτή η «απόλυτη συνεργασία» ήταν ακριβώς αυτό που έκανε ευτυχισμένο τον Λουτσέσκου, οδηγώντας τον στην κορυφαία δημόσια επιβράβευση: «Πιστεύω ότι είναι άδικο, αλλά θα πω ότι είναι μια επιβράβευση γι’ αυτόν να πω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης στο γήπεδο. Με την αυτοθυσία του στον αγωνιστικό χώρο, τις μάχες που έδωσε. Είναι αυτό που θέλω από αυτόν. Αυτή η συνεχόμενη προσπάθεια σε σημείο που έφτασε να τρακάρει με τους συμπαίκτες»

Ο Γιακουμάκης παραδέχθηκε ανοιχτά πως η ένταξή του στο «γκρουπ των εργατών» δεν ήταν εύκολη. Είχε μάθει να παίζει διαφορετικά, επικεντρωμένος περισσότερο στο ένστικτο του σκόρερ.

Ωστόσο, πάλεψε σκληρά για να βρει την ισορροπία μεταξύ της σωματικής και πνευματικής αντοχής, ώστε να συνδυάσει την ομαδική λειτουργία με το ένστικτο του εκτελεστή.

Πλέον, τα κάνει και τα δύο με υποδειγματικό τρόπο. Η σκληρή του δουλειά και η πλήρης ενσωμάτωση στο τακτικό πλάνο του Λουτσέσκου τον ανταμείβουν με γκολ, αυτοπεποίθηση και, κυρίως, με την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση του προπονητή του και της Τούμπας…