Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη κατέκτησε την πρώτη θέση της τηλεθέασης, το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις.
Η εκπομπή έρευνας του MEGA κέρδισε την πρωτιά με 20,7% στο σύνολο του κοινού και 18,5% στο δυναμικό κοινό 18-54. H κάλυψη ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές.
Σε επιμέρους γυναικεία ηλικιακή ομάδα, το μερίδιο τηλεθέασης ανέβηκε στο 28,1%.
Με οδηγό την έρευνα και το πάθος για την αλήθεια, το «Φως στο Τούνελ» διατηρεί ακλόνητη τη θέση του στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών.
Έρχεται «δώρο» 250 ευρώ από τον ΕΦΚΑ – Ποιοι το παίρνουν και πότε
Τον Νοέμβριο πέρα από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς και η νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.