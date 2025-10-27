Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη κατέκτησε την πρώτη θέση της τηλεθέασης, το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA κέρδισε την πρωτιά με 20,7% στο σύνολο του κοινού και 18,5% στο δυναμικό κοινό 18-54. H κάλυψη ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές.

Σε επιμέρους γυναικεία ηλικιακή ομάδα, το μερίδιο τηλεθέασης ανέβηκε στο 28,1%.

Με οδηγό την έρευνα και το πάθος για την αλήθεια, το «Φως στο Τούνελ» διατηρεί ακλόνητη τη θέση του στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών.