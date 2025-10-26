Ο Ρουμάνος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί τις ενεργειακές εφεδρείες της ομάδας, έχοντας ως βασικό στόχο τη διατήρηση του νικηφόρου μομέντουμ. Εκτός πλάνων για το ματς έμειναν οι Πέλκας, Καμαρά, Κεντζιόρα και Χατσίδης, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές, αλλά δεν αποδυναμώνει σημαντικά τον κορμό, καθώς οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι.

Ο Τσιφτσής έχει κερδίσει ρυθμό και εμπιστοσύνη με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στους πρόσφατους αγώνες και συνεχίζει.

Με γνώμονα την ανάγκη για ανάσες, τα μπακ αναμένεται να αλλάξουν. Οι Τέιλορ και Σάστρε παίρνουν φανέλα βασικού με την επιτυχημένη συνεργασία των Λόβρεν και Μιχαηλίδη να συνεχίζεται.

Στον κεντρικό άξονα του 4-2-3-1, ο Μαγκέντ Οζντόεφ θα παίξει με παρτενέρ τον Σουαλιό Μεϊτέ που δείχνει ότι διαθέτει αρκετά «καύσιμα» για να συνεχίσει το εντυπωσιακό του έργο.

Η επιθετική τριάδα, η οποία αποτελεί τον βασικό πυλώνα της δημιουργίας και της εκρηκτικότητας του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους Ντεσπόντοφ που θα κινείται στη δεξιά πλευρά, ο Ιβανούσετς θα αναλάβει τον ρόλο του βασικού οργανωτή πίσω από τον φορ (δεκάρι), και ο Τάισον θα καλύψει την αριστερή πτέρυγα. Αυτή η τριάδα παρέχει δημιουργική ποικιλία και εναλλακτικές επιλογές στην επίθεση. Στην κορυφή, ο Γιώργος Γιακουμάκης θα ηγηθεί, έχοντας πλέον αποκτήσει την απαραίτητη «χημεία» και αυτοπεποίθηση με τους μεσοεπιθετικούς.

Ο ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται ότι η αναμέτρηση με τον Βόλο είναι ένα τεστ ωριμότητας και βάθους του ρόστερ. Ο Λουτσέσκου θέλει να διατηρήσει το πνεύμα νικητή της ομάδας του, γνωρίζοντας πως η ορθή διαχείριση των δυνάμεων είναι το κλειδί για την παραμονή του ΠΑΟΚ στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας.