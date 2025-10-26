Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχείριση των συνεχόμενων αγώνων και στην πνευματική φρεσκάδα της ομάδας μετά το ευρωπαϊκό θρίαμβο στη Γαλλία, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί με χιούμορ και στο… περιβόητο σκουφάκι του.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε με ένα ωραίο 3-0 χωρίς να ρισκάρουμε τίποτα και κρατώντας το μηδέν στην εστία», είπε αρχικά, προσθέτοντας: «Πάντα ανησυχώ για τα παιχνίδια της Κυριακής μετά από την Ευρώπη. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αργοί, χωρίς ένταση, σαν να περιμέναμε να έρθει η νίκη μόνη της. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε με διαφορετική νοοτροπία, περισσότερη επιθετικότητα και δείξαμε ποιοι είμαστε. Αυτά τα ματς μετά από ευρωπαϊκές νίκες είναι τα πιο δύσκολα».

Για την εικόνα των παικτών του, σημείωσε: «Είμαι ικανοποιημένος από όλους. Δεν είναι εύκολο να παίζεις ανά τρεις μέρες, ειδικά απέναντι σε ομάδες όπως Βίγκο, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Λιλ και τώρα Βόλος. Πρέπει να πιέζουμε τους εαυτούς μας, να βελτιώνουμε τη χημεία μας και να χτίζουμε μηχανισμούς. Έχουμε ένα γκρουπ εργατών και μαχητών που τα δίνουν όλα κάθε μέρα».

Όταν ρωτήθηκε για το… σκουφάκι του, απάντησε γελώντας: «Δεν το χρειάστηκα σήμερα, γιατί έβραζα! Είναι νωρίς ακόμη για το σκουφί. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Ο Τσιφτσής είναι σε κορυφαία φόρμα, ο Παβλένκα επανέρχεται και τους χρειάζομαι και τους δύο. Μια ομάδα νικήτρια ξεκινά από καλούς τερματοφύλακες».

Για τον Οζντόεφ και τον Μεϊτέ: «Ο Οζντόεφ ήταν φρέσκος και μας βοήθησε πολύ. Ο Μεϊτέ είναι κορυφαίος στο να δίνει ασφάλεια και να καθυστερεί τις επιθέσεις του αντιπάλου. Ο Μπιάνκο έκανε φανταστικό ματς στη Λιλ, θα ήθελα να τους ξαναδώ μαζί. Μίλησα με τον Οζντόεφ μετά το γκολ του και του είπα πως η συγκέντρωση πρέπει να μένει πάντα ψηλά, ακόμα και στο 3-0».

Όσο για τον Γιακουμάκη, ο Ρουμάνος προπονητής έδωσε τα εύσημά του: «Ήταν ο καλύτερος στο γήπεδο, με αυτοθυσία και μάχες. Το τρίτο γκολ ξεκινά από δική του προσπάθεια. Είναι ακριβώς ο τύπος του παίκτη που θέλω. Και ο Τέιλορ έκανε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, με δημιουργία γκολ και σωστή αμυντική λειτουργία».

Με εμφανή ικανοποίηση για το αποτέλεσμα, αλλά και με το βλέμμα ήδη στραμμένο στη συνέχεια, ο Λουτσέσκου έκλεισε λέγοντας: «Δεν είναι εύκολες οι μέρες, αλλά η ομάδα μου έχει χαρακτήρα και νοοτροπία νικητή. Αυτό είναι που με κάνει πιο περήφανο».