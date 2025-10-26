Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, νεφώσεις με τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες και από τα βορειοδυτικά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει βαθμιαία βελτίωση.

Ηλιοφάνεια στα νότια και ανατολικά – Παροδικές βροχές στο ανατολικό Αιγαίο

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα γίνονται πιο πυκνές. Το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, χωρίς ωστόσο μεγάλη διάρκεια.

Ενισχυμένοι νοτιάδες – Στροφή σε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Από το πρωί στα δυτικά και σταδιακά στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν αισθητά.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Έως και 30°C στην Κρήτη

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25°C, στα κεντρικά και νότια τους 26 με 28°C, ενώ στην Κρήτη, κυρίως στη βόρεια πλευρά, θα αγγίξει τους 29 με 30°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα νότια έως 6-7 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 και τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Από το απόγευμα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Οι άνεμοι αρχικά νότιοι 3-4 μποφόρ, θα στραφούν από τις μεσημβρινές ώρες σε βόρειους – βορειοδυτικούς 4-5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, αναμένονται λίγες τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, καθώς και στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυμαινόμενη στους 22 με 25 και τοπικά και 26 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Όσον αφορά τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι γενικά ευνοϊκός τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Στην πρωτεύουσα αναμένεται ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, με ήπιους ανέμους, ενώ στη συμπρωτεύουσα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς και χωρίς φαινόμενα, προσφέροντας πολύ καλές συνθήκες για την παρέλαση.