Πέρα από τη βαθμολογική σημασία της ευρωπαϊκής μάχης, το γήπεδο και ο αντίπαλος «ξυπνούν» δυνατές αναμνήσεις σε δύο κομβικά πρόσωπα του ασπρόμαυρου οργανισμού: τον ενεργό μέσο Σουαλιό Μεϊτέ και τον «ζωντανό θρύλο» του συλλόγου, Αντρέ Βιεϊρίνια.

Η επιστροφή του Μεϊτέ στο παλίο του σπίτι

Για τον Σουαλιό Μεϊτέ, η επίσκεψη στο «Πιερ Μορουά» και η αναμέτρηση με τη Λιλ είναι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, στις ρίζες της επαγγελματικής του καριέρας. Ο 31χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος δεν είναι απλώς ένας πρώην παίκτης της Λιλ· είναι ένα προϊόν των ακαδημιών και ένας ποδοσφαιριστής που ανδρώθηκε στο περιβάλλον του γαλλικού συλλόγου.

Ο Μεϊτέ ανήκε στο δυναμικό της Λιλ για ένα χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων ετών, από το 2013 μέχρι την οριστική του αποχώρηση το καλοκαίρι του 2017.

Σε αυτό το διάστημα, ο χαφ πραγματοποίησε 41 συνολικά εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα, καταγράφοντας 1.498 λεπτά συμμετοχής. Αν και η παρουσία του χαρακτηρίστηκε από διαλείμματα, λόγω δύο δανεισμών στην Οσέρ και στη βελγική Ζούλτε Βάρεγκεμ – όπου και πήρε την τελική «μεταγραφή» του Ιουλίου 2017 – η περίοδος αυτή ήταν θεμελιώδης για τη διαμόρφωση του αγωνιστικού του στυλ και της φυσικής του κατάστασης.

Η επιστροφή του ως αντίπαλος στον αγωνιστικό χώρο που τον ανέδειξε, προσθέτει ένα επιπλέον κίνητρο και μία ιδιαίτερη πίεση. Ο Μεϊτέ καλείται να αποδείξει την αξία του σε ένα περιβάλλον που τον γνωρίζει καλά, λειτουργώντας παράλληλα ως “πληροφοριοδότης” για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, μεταφέροντας σημαντικές πληροφορίες για την κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητες του γαλλικού ποδοσφαίρου και του συγκεκριμένου συλλόγου. Η εμπειρία του από τη Λιλ αναμένεται να είναι πολύτιμη για την τακτική προσέγγιση του ΠΑΟΚ.

Ο παίκτης που άλωσε το «Πιερ Μορουά» και… ξέρει τον τρόπο

Η σύνδεση του Αντρέ Βιεϊρίνια με το «Πιερ Μορουά» είναι διαφορετικής φύσης, αλλά εξίσου ευχάριστη και συμβολική για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο Πορτογάλος εμβληματικός αρχηγός ο οποίος πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε νέο ρόλο μετά το τέλος της τεράστιας καριέρας του, διατηρεί μία αξιοσημείωτη ανάμνηση από το γήπεδο των 50.000+ θέσεων.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2014, ο Βιεϊρίνια είχε επισκεφθεί το «Πιερ Μορουά» ως ποδοσφαιριστής της Βόλφσμπουργκ. Στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League, οι «Λύκοι» της Γερμανίας είχαν πετύχει μία εμφατική νίκη, επικρατώντας εύκολα των Γάλλων με σκορ 0-3.

Ο «κάπτεν» (τότε στη Βόλφσμπουργκ) ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, θέτοντας τις βάσεις για το τελικό «τρίποντο» της γερμανικής ομάδας. Αυτό το γκολ του Βιεϊρίνια, ένα εννιά χρόνια μακρινό γεγονός, έρχεται να λειτουργήσει ως ιστορικό σημάδι και πιθανώς ως γούρι για τον ΠΑΟΚ. Η παρουσία του Βιεϊρίνια ως μέλος της αποστολής του Δικεφάλου, σε ένα γήπεδο όπου έχει ήδη πανηγυρίσει προσωπική επιτυχία, προσδίδει έναν αέρα αισιοδοξίας και συνδέει το παρελθόν του Πορτογάλου με το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Η ευρύτερη σημασία των δεσμών για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου

Το παιχνίδι κόντρα στη Λιλ, υπό την καθοδήγηση του Ραζβάν Λουτσέσκου, αποκτά έτσι μία διπλή διάσταση.

Την πρακτική αξία όπως η εμπειρία του Μεϊτέ από τη γαλλική ομάδα και τη Ligue 1 προσφέρει στον ΠΑΟΚ ένα εσωτερικό πλεονέκτημα γνώσης του αντιπάλου και του περιβάλλοντος και την ψυχολογική αξία. Η ανάμνηση του νικηφόρου γκολ του Βιεϊρίνια λειτουργεί ως ψυχολογική τόνωση για την ομάδα. Δείχνει ότι το συγκεκριμένο γήπεδο δεν είναι άβατο για ανθρώπους που φέρουν το DNA του ΠΑΟΚ και έχουν συνδεθεί με την ιστορία του.

Στο εκθαμβωτικό «Πιερ Μορουά», ένα στάδιο χωρητικότητας άνω των 50.000 θεατών, ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει έναν ισχυρό αντίπαλο. Η παρουσία του Μεϊτέ στον αγωνιστικό χώρο και η ιστορία του Βιεϊρίνια στο συγκεκριμένο γήπεδο αποτελούν μικρές ιστορίες μέσα στη μεγάλη ιστορία του ευρωπαϊκού ταξιδιού του Δικεφάλου, προσδίδοντας στο ματς έναν μοναδικό τόνο νοσταλγίας και αποφασιστικότητας.

Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Λιλ με στόχο τη νίκη, κουβαλώντας μαζί του τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες των δικών του ανθρώπων.