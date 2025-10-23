Ο Γάλλος μέσος μίλησε για την επιστροφή του στην πόλη και στο γήπεδο όπου αγωνίστηκε για 4,5 χρόνια, τονίζοντας πως διατηρεί μόνο όμορφες αναμνήσεις από την παρουσία του στους «λιλουά».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση, στη σημασία του αγώνα απέναντι σε μια ομάδα που γνωρίζει καλά, αλλά και στην επιθυμία του να βοηθήσει την ομάδα του να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα ιδιαίτερο –για τον ίδιο– βράδυ.

Αναλυτικά όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου ο Σουαλιό Μεϊτέ:

Για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λιλ:«Είναι πιο τεχνικό πιο αθλητικό το ποδόσφαιρο στη Γαλλία ξέρω πως είναι. Εδώ έχω μεγαλώσει. Αν κάνουμε όλα όσα πρέπει δεν θα έχουμε θέμα. Πρέπει να ειμαστε σοβαροί από το πρώτο λεπτό και να δώσουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

Για την επιστροφή του στην Γαλλία: «Μου έχουν μείνει οι καλές στιγμές προκρίσεις στο Champions League. Ανδρώθηκα εδώ έχω παίξει με μεγάλους παίκτες έμαθα πολλά εδώ στη Λιλ και επιστρέφω με χαρά».

Για τις αναμνήσεις του από την Λιλ: «Είχα πολύ καλές στιγμές εδώ. Προκρίσεις για το Τσάμπιονς Λιγκ, νίκες στο πρωτάθλημα. Ειναι η ομάδα που με βοήθησε να ανδρωθώ. Έρχομαι με χαρά για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Όταν έφυγα από τις ακαδημίες της Οσέρ ήταν δύσκολα και εδώ με βοήθησαν όλοι να μεγαλώσω. Το βλέπω σαν ένα ένα μάθημα το ότι έφυγα από την Λιλ, το ότι δεν μπόρεσα να καθιερωθώ. Αυτό με έκανε να μάθω, να μεγαλώσω και να συνεχίσω να βελτιωνόμαι για να παίξω στο κορυφαίο επίπεδο».