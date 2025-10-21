Το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό βρήκε τον Άρη… χαλασμένο και με τη βαθμολογική πίεση να μεγαλώνει από τη στιγμή που δεν ήρθε η νίκη.

Ετσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας της περασμένης Κυριακής, οι Θεσσαλονικείς έσωσαν έναν βαθμό που έμοιαζε χαμένος στη μεγαλύτερη διάρκεια. Ωστόσο, αυτός δεν ήταν αρκετός βάσει του πλαισίου μέσα στο οποίο έγινε η αγωνιστική και πνευματική προετοιμασία της ομάδας για το πρόσφατο ντέρμπι.

Ο Άρης είχε ανάγκη τους βαθμούς, προερχόμενος από τις γκελές με Πανσερραϊκό και ΟΦΗ. Οπότε, το γεγονός ότι η ομάδα απώλεσε ακόμα δύο πόντους στο «Κλεάνθης Βικελίδης» φέτος -επτά συνολικά- μεγαλώνει την «πληγή» και δεν ενισχύει τον στόχο της 4άδας.

Αυτό που κάνει τη «γεύση» του ντέρμπι λίγο πιο γλυκιά είναι ότι προσωρινά κράτησε τον Παναθηναϊκό από κάτω. Ηταν το ένα από τα δύο κέρδη του προχθεσινού ντέρμπι, μαζί με την εμφάνιση του Τάσου Δώνη και το γκολ το οποίο πέτυχε.

Ο Χιμένεθ,ο ρόμβος και οι πολλές παρεμβάσεις

Ο Μανόλο Χιμένεθ βρέθηκε στο επίκεντρο για την απόφασή του να εντάξει πολλά νέα στοιχεία στην ομάδα για ένα τόσο απαιτητικό ματς, με πρώτο και καλύτερο τον ρόμβο που δεν του βγήκε. Ο Ισπανός δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας, άποψη την οποία εξέφρασε προς τους παίκτες και στα αποδυτήρια του «Βικελίδης» μετά το τέλος του προχθεσινού αγώνα. Οπως σημείωσε, δεν του άρεσε η απόδοση των περισσότερων ποδοσφαιριστών, πλην κάποιων εξαιρέσεων, περιμένοντας περισσότερα πράγματα.

Παρόλα αυτά, ο Χιμένεθ συνεχίζει να πιστεύει στο πλάνο του για την εξέλιξη της ομάδας. Αυτό στο οποίο ποντάρει κυρίως είναι η καλύτερη ένταξη των παικτών που επέστρεψαν από τραυματισμούς, υπολογίζοντας πλέον και τον Ούρος Ράτσιτς για την εκτός έδρας αναμέτρηση που ακολουθεί κόντρα στον Λεβαδειακό. Η ομάδα χθες ακολούθησε πρόγραμμα αποφόρτισης, σήμερα έχει ρεπό και αύριο (22/10) θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής. Στην αυριανή προπόνηση θα γίνει η επανεκτίμηση της κατάστασης του Ράτσιτς, όπως και του Φαμπιάνο ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και για την ώρα είναι αμφίβολος για το επερχόμενο παιχνίδι.