Ποινή φυλάκισης ενός έτους επιβλήθηκε σε 50χρονο από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο 50χρονος φέρεται να πήγε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (17/10) στο σπίτι της κόρης του στο Βόλο, όπου η γυναίκα διαμένει με την 9χρονη κόρη της και απείλησε να τις κάψει. «Δεν είναι η πρώτη φορά, έρχεται απειλεί και βρίζει. Δεν αντέχω άλλο», είπε στο δικαστήριο η γυναίκα και πρόσθεσε, ότι το 2015 ο πατέρας της είχε κάψει το σπίτι, ενώ το 2018 την είχε χτυπήσει.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας πάσχει από διπολική διαταραχή και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Έχει νοσηλευτεί πολλές φορές, κοιμάται όπου βρει, φέρει πάνω του μαχαίρια και την έχει απειλήσει ακόμη και με βενζίνη. Ο κατηγορούμενος διέψευσε τους ισχυρισμούς της κόρης του, υποστηρίζοντας ότι απλώς πέρασε από το σπίτι και χαιρέτησε, αρνούμενος όλες τις κατηγορίες.

Ωστόσο, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους χωρίς αναστολή, μη μετατρέψιμη και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.