Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
«Τρώμε» περιττή ακτινοβολία
Χωρίς λόγο 4 στις 10 αξονικές
• Γιατί γίνονται ενώ είναι μερικώς ή εντελώς ατεκμηρίωτες επιστημονικά
• Γιατί η Ελλάδα κατέχει και αυτή την αρνητική πρωτιά
• Πόσο επικίνδυνες είναι για την υγεία μας
• Τι προκύπτει από διεθνή έρευνα, σχετικά με το θέμα
• Τι λένε γιατροί στα «ΝΕΑ» για την ευκολία με την οποία «γράφονται»
• Τι πρέπει να προσέχουν όσοι τους συστήνεται η εξέταση
===========
Μέση Ανατολή
Η επόμενη ημέρα σε 10 ερωτήσεις και απαντήσεις
• Η προειδοποίηση του αμερικανού προέδρου στη Χαμάς
• Ο ανταγωνισμός Νετανιάχου και Ερντογάν
• Η προοπτική της λύσης στο Ουκρανικό
===========
Ακίνητα
Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν
Στον αέρα μεταβιβάσεις, εκδόσεις αδειών
• Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα
===========
Κάμερες
Ποιες μπήκαν, ποιες θα μπουν και ποιες… μας έρχονται
• Και τι θα γίνει με τις κλήσεις που θα αποστέλλονται στο σπίτι
===========
Πολιτικό παρασκήνιο
«Καρφωμένο» στην Παλαιά Βουλή το Μέγαρο Μαξίμου
Τι είπε ο Τραμπ στον Μητσοτάκη ενώ τον χαιρετούσε;
===========
Τραγωδία
23 Μαρτίου ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη
===========
Με χρήση ΑΙ
Χρυσές μπίζνες με deepfake εφαρμογή που «γδύνει» γυναίκες
===========
Γαλλία
Γιατί μπήκε στο συρτάρι το συνταξιοδοτικό
• Και τι προσδοκά τώρα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – Εφές 78-82
Λύγισε στο φινάλε
Εθνική
Πισωγύρισμα και από την 40ή θέση πήγε στην 48η
Εκαναν το 3×3 οι Ελπίδες, 1-0 τη Λετονία