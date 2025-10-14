Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ την Τρίτη για να εξουδετερώσει μια απειλή που προερχόταν από υπόπτους οι οποίοι πλησίασαν τις δυνάμεις του στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι υγειονομικές αρχές στον παλαιστινιακό θύλακα ανέφεραν ότι τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Ο στρατός ανέφερε ότι οι ύποπτοι είχαν περάσει τα όρια μιας περιοχής από την οποία είχε πραγματοποιηθεί αρχική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, στο πλαίσιο του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός παραβιάζοντας έτσι τη συμφωνία.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας ανακοίνωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε έξι Παλαιστίνιους σε δύο διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές του θύλακα την Τρίτη.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους από τη Γάζα και το Ισραήλ επέστρεψε λεωφορεία γεμάτα Παλαιστίνιους κρατούμενους στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το τέλος ενός πολέμου δύο ετών που είχε αναστατώσει τη Μέση Ανατολή στο σύνολό της.

Σύμφωνα με τον IDF “Νωρίτερα σήμερα, αρκετοί ύποπτοι εντοπίστηκαν να διασχίζουν την κίτρινη γραμμή και να πλησιάζουν στρατεύματα των IDF στη βόρεια Γάζα, μια σαφής παραβίαση της συμφωνίας. Μετά από πολλαπλές προσπάθειες αποστασιοποίησής τους, οι ύποπτοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, με αποτέλεσμα τα στρατεύματα να ανοίξουν πυρ για να απομακρύνουν την απειλή”.

Πηγές: Reuters, IDF