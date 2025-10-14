Οι οικογένειες των νεκρών ομήρων, των οποίων τα πτώματα παραμένουν στη Γάζα, εξέφρασαν την οργή τους μετά την επιστροφή από τη Χαμάς μόνο τεσσάρων από τις 28 σορούς που πιστεύεται ότι βρίσκονται ακόμη εκεί.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς είχε προθεσμία μέχρι χθες το μεσημέρι τοπική ώρα (12:00 BST) για να επιστρέψει όλους τους ομήρους στο Ισραήλ – ζωντανούς και νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έλαβε τα λείψανα τεσσάρων ομήρων και ανέφερε ότι ένας όμηρος «πέθανε από τα τραύματά του» και ένας άλλος «δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του».

Η Χαμάς δήλωσε ότι πρόκειται για τα πτώματα των Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi και Daniel Peretz. Ανέφερε επίσης ότι οι τόποι ταφής των 24 άλλων αγνοούνται και θα χρειαστεί χρόνος για να εντοπιστούν.

Ο IDF αναφέρει ότι ο Guy Illouz «τραυματίστηκε και απήχθη ζωντανός» μετά την απόδρασή του από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αναφέρουν ότι πιστεύουν ότι «πέθανε από τα τραύματά του, καθώς δεν έλαβε την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη» ενώ βρισκόταν σε αιχμαλωσία.

Οι IDF προσθέτουν ότι πιστεύουν ότι ο Νεπαλέζος φοιτητής γεωπονίας Bipin Joshi «δολοφονήθηκε ενώ ήταν αιχμάλωτος κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου».

Σημειώνεται ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που δημοσιεύθηκε από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται να αναγνωρίζει ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές φατρίες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εντοπίσουν όλα τα πτώματα εντός της προθεσμίας που έχει δοθεί.

Χθες, το Φόρουμ Οικογενειών Ισραηλινών Ομήρων και Αγνοουμένων προέτρεψε την ισραηλινή κυβέρνηση να αναστείλει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δηλώνοντας ότι «η παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρή αντίδραση».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι η παράδοση μόνο τεσσάρων πτωμάτων θα αποτελούσε «αποτυχία» της Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

